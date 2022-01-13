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台灣高教「五缺六不」　校長妙喻：少子化衝擊如新冠肺炎

▲▼私校面臨少子化衝擊，有如新冠肺炎疫情。（圖／記者許敏溶攝）

▲私立大專校院面臨少子化衝擊，影響有如新冠肺炎疫情。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣高教面臨挑戰，中國科技大學校長唐彥博今（13日）指出，台灣高教面臨缺人、缺錢等五缺狀況，私立大專校院經營更面臨外生不來、學費不漲等「六不」困境，其中少子化衝擊有如「新冠肺炎疫情」，建議私校因應，首先要找出定位、走出特色，也希望政府提供配套措施，籌組高教國家團隊，希望未來提供「五要」，包括「學費要鬆綁、公私要減招」。

受到疫情影響，在連續兩屆停辦之後，一年一度全國大專校院校長會議今天終於在雲科大登場，全國162所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「邁向特色大學─新時代、新責任、新人才」為主題，各校校長也把握機會討論高等教育未來人才發展目標及創新藍圖。

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▼大學校長會議今起一連兩天在雲科大舉行。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大學校長會議今起一連兩天在雲科大舉行。（圖／記者許敏溶攝）

今天下午分成三組進行主題分享，其中第三組為「台灣高教的創新發展」，由中國科技大學校長唐彥博以「台灣高教何去何從？私校轉型創新發展」為主題進行分享，唐彥博首先指出，台灣高教面臨「五缺」，包括缺人（少子化）、缺錢（經費不足）、缺名（排名滑落）、缺主（自主性低）、缺用（學用落差），其中又以私立大專校院所受影響最大。

唐彥博更形容少子化衝擊有如「新冠肺炎疫情」，而私立大專校院經營則面臨「六不」困境，包括「生源不足、外生不來、學費不漲、品質不保、分配不均、稅制不公」，其中更形成惡行循環，因為招生不足，導致財務不佳、人事不穩、經營不易、聲譽不好，接著又導致招生下滑與不足。

▲▼私校面臨少子化衝擊，有如新冠肺炎疫情。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼唐彥博形容少子化衝擊有如「新冠肺炎疫情」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼私校面臨少子化衝擊，有如新冠肺炎疫情。（圖／記者許敏溶攝）

面對這樣困境，唐彥博提出私立大專校院因應之道，首先是要指出定位並走出特色，結合產學來銜接職場，同時精進實務彈性課程、強化專業核心能力，學生實習輔導就業要特別重視，落實教學品機制，另再推廣教育要符合需求，並開拓境外生來台生源。

另唐彥博也希望政府提供配套措施，籌組高教國家團隊，並提出「五要」建議，包括「大學要自主、公私立要減招、學費要鬆綁、退場要配套、政策要開放」，面對私校經營困境，應該修改所得稅法，藉此提高私人或企業對私校捐贈意願，而公保超額年金已是私校龐大財政負擔之一，建議政府成立「超額年金基金會」機構，避免公保超額年金成為壓垮私校辦學的最後一根稻草。

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