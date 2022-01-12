宏都拉斯新總統就職典禮27日登場　致函邀請蔡英文出席

▲卡斯楚去年當選宏都拉斯新任總統。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

我國中美洲友邦宏都拉斯準總統卡斯楚（Xiomara Castro）將在本月27日正式就職，據悉，宏國現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）及新任卡斯楚總統均已致函邀請總統蔡英文出席就職典禮。對此，總統府發言人張惇涵今（12日）表示，有關出席宏國新任總統就職典禮的相關人選與規劃，若有定案，總統府將會適時對外說明。

卡斯楚去年競選總統期間，曾公開表態要與台灣斷交並與中國大陸建交，不過，美國國務院西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）在大選投票前一周訪問宏國，期間除表達希望「和平、透明地舉行自由及公正的選舉」，並曾向兩位主要總統候選人明確表示，美國希望宏都拉斯與台灣維持雙方的長期外交關係。

在卡斯楚當選後，蔡英文代表我國政府與人民，誠摯祝賀卡斯楚順利當選，期盼未來宏國政府在新任的總統領導下，各項施政順利、國家發展昌盛，兩國邦誼持續友好深化；而後卡斯楚也已改口，新政府將維持與台灣的外交關係。

張惇涵今天回應媒體提問時說明，我國中美洲友邦宏都拉斯將於1月27日舉行新任總統就職典禮，有關出席宏國新任總統就職典禮的相關人選與規劃，若有定案，總統府將會適時對外說明。