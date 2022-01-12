慾火焚身難耐高速衝撞！他「邊開車、邊約砲」　撞出火球3人慘死

▲歐奴特駕駛大貨車在高速公路衝撞，引擎蓋起火燃燒成大火球。（圖／翻攝自pattayaone）

記者羅翊宬／綜合報導

英國一名41歲的男子毆奴特（Ion Nica Onut）去年7月駕駛一輛大貨車，他以時速60英里（約時速96.5公里）的速度撞上2輛小型轎車，不僅造成交通堵塞，更造成轎車上3人死亡，而事後法院在調查事發原因時，發現是男子疑似在駕駛過程中使用手機瀏覽成人網站約砲，才造成此次憾事發生。

根據英媒《太陽報》，歐奴特曾聲稱自己是駕駛時不慎睡著，才釀成意外，不過英國法院卻於當地時間11日判處歐奴特8年10個月徒刑、禁止駕駛14年，法官阿德金（James Adkin）向歐奴特表示，「你握方向盤時根本沒有睡著，而是在成人約會網站搜尋一夜情的性伴侶，在事故發生之前，有目擊者看到你不規律駕駛。」

罹難者家屬聽到判決結果時，在法庭上難掩悲憤。其中一名罹難者馬倫先生（Mr Mullen）的女兒難過表示，「從那一刻起，我的世界支離破碎！我無法說話、無法思考、無法動彈。我的爸媽期待見到他們美麗的孫女，他們從沒有機會見過她，當然未來也不再有機會了。我很難用言語形容我們多想念我的父親。」

▲41歲的英國男子毆奴特開車約砲，造成3人慘死。（圖／達拉謨警察局）

報導指出，2021年7月15日傍晚5至6時，歐奴特駕駛著一輛大貨車行駛在英格蘭達拉謨（Durham）的A1高速公路，涉嫌危險駕駛的他失控撞向佛賀（Vauxhall）、Toyota等2輛小型轎車，當場將引擎蓋撞出大火，現場冒出巨大火球，導致對方車上包括一對男女、共計3人慘死，現場目擊者形容該場車禍根本是一場「大屠殺」。

英國法院的調查人員發現，歐奴特駕駛大貨車時經常使用手機瀏覽「Sh*g Today」、「Mystic Match」等成人約砲網站，時間長達40分鐘，這導致歐奴特開車軌跡變得非常詭異、且毫無減速跡象。

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