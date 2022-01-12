「會染新冠的人都中了」　科學家：英Omicron疫情已達高峰

▲美國民眾排隊接受新冠檢測。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

科學家們指出，英國Omicron感染似乎已達高峰，而美國疫情也將在不久後趨緩。華盛頓大學西雅圖分校教授默克達（Ali Mokdad）表示，每日新增確診數「下降和上升的速度將一樣迅速……因為每個會感染的人都被感染了。」

華盛頓大學的疫情模型預測，美國日增病例將於19日達到120萬高峰值，接著大幅驟降。默克達透露，根據該校的複雜計算，如果納入未接受檢測者，國內每天的真實感染人數可能已在6日達到600萬高峰值。

德州大學新冠模型聯盟（COVID-19 Modeling Consortium）預測，美國每日通報病例將在本周內達到高峰，但負責人麥耶絲（Lauren Ancel Meyers）指出，即使疫情曲線逐漸走下坡，還是會有許多人染疫。

▲專家認為英國疫情已達高峰。（圖／路透）



根據英國政府數據，該國上週每日新增病例跌至14萬左右，與本月稍早的每日超過20萬例相比，出現明顯下降趨勢。英國開放大學榮譽退休教授麥康威（Kevin McConway）表示，儘管一些地區的病例仍在攀升，倫敦疫情可能已經達到高峰。

根據上述數據，科學家認為，英美將經歷南非曾發生的情況，也就是疫情延燒1個多月後達到歷史新高峰，卻又突然大幅下降。但是，他們仍警告，下階段疫情將如何發展，仍有許多不確定因素。

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