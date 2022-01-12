過去曾是挺韓國瑜大將　于北辰：我是黨工，能不挺嗎？

▲退役少將于北辰。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）



記者杜冠霖／台北報導

退役少將于北辰日前宣布退出國民黨，為政壇投下震撼彈，但前議員王浩宇質疑，于北辰過去是挺韓大將，退黨動機不純，對此，于北辰12日在資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時回應，當時因為有黨員身分，不能忍也得忍。

于北辰說，國民黨「家暴」超厲害，平常要去跟民進黨打斯斯文文的，關起門來，「你光看打我就知道有多狠」。于北辰說，若是被國民黨「家暴」千萬不能躲起來，必須堅持自己的立場，因為如果躲起來就會被解讀為理虧，對方反而會變本加厲。

于北辰過去曾多次幫忙韓國瑜主持造勢大場，于北辰解釋「我是黨工，我能不挺嗎？」，于解釋，當時有黨的命令，自己知道有黨員的身分在，不能忍受也得忍，「所以我後來在韓國瑜的新書發表會『善良微光見面會』，還被韓粉痛罵。」

面對國民黨追殺，甚至說是「開除」了于北辰，于北辰表示，自己都已經要離開了，「管你是要開除還是用黨紀處分還是怎樣，隨便你，請國民黨放一千兩百二十萬個心，本人下了船就不會再上船，永遠不會，請我回去也不會回去，要開除還是幹什麼都隨便。」

對於2022地方縣市首長選舉，于北辰認為，國民黨不會輸到太多，預估會是大贏或小贏，因為國民黨在地方上有長久的經營，所以有相對優勢，但不管2022的結果是好是壞，「對朱立倫想進軍2024而言不會有任何一點幫助，因為地方選舉投給國民黨的人，是看人不看黨。」

于北辰表示，現在國民黨積弱不振，想要重返執政可以說是比登天還難，「只要是『不走台獨路線、捍衛中華民國，以及確保民主、自由、人權這些普世價值』的黨來執政，誰執政又如何。」