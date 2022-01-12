倒戈林靜儀理由被批「找藉口」　于北辰：講真正理由會傷害國民黨

▲退將于北辰，錄影支持民進黨中二選區立委林靜儀。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

退役少將于北辰日前宣布退國民黨，並在中二選區立委補選前，拍攝影片力挺林靜儀，更稱是因為林靜儀說服家人打疫苗才支持，讓于被批是「找藉口」，于北辰解釋，真正的理由在於是非，但當時這樣講就等於把顏寬恒打入冷宮，「當時還切不開對國民黨的感情、不希望傷害國民黨。」

于北辰接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，挺林靜儀這件事有經過深思熟慮，真正的理由在於是非，但當時這樣講就等於把顏寬恒打入冷宮，「畢竟跟顏以前也是同志，所以用個人情感方式協助林靜儀。」

于北辰指出，挺林靜儀這件事有經過深思熟慮，在媒體上說因為林提供一些專業疫苗資訊，其實是因為切不開對國民黨的感情、不希望傷害國民黨，於是把這件事情導向個人情誼，「我也知道這原因很薄弱，但若是用很強烈原因可能會有反作用力，導致深藍反撲害到林靜儀。」

對於顏家爭議，于北辰提到，顏家招待所屬於違建就是要拆，但這不是他倒戈原因，真正壓倒是非的是，顏在沙鹿的豪宅、高爾夫球場、停車場等，因為這些都是蓋在規劃的水土疏洪道上，「這個不得了欸，這是有立即性的危險的！」

于北辰說，所以離開國民黨，也不會加入別的政黨，但是在中二選舉不能搖擺不定，一定要找理由支持一位候選人，不管選上與否都不能左右搖擺，因為當搖擺人沒有未來，其中必須要先說服自己為何要支持林靜儀，若林未來做的不好，也會批評她或是打電話給建議。

針對曾說，「顏寬恒有把我當朋友嗎？」一事，于北辰表示，先前綠營打顏寬恒時，他都有呼籲這些事情要經過查證，甚至幫顏辯論也可以，「但顏有把我當朋友嗎？有把真相告訴我嗎？」