王世堅樂見朱立倫選戰表現　曝朱吃定「這點」：一定會繼續做下去

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營支持者怒轟黨主席朱立倫神隱、常敗將軍，更要「朱下韓上」，對此，議員王世堅表示，自己樂見朱立倫這麼差的表現，「而且民眾又不能罷免黨主席，現在變成茶壺內的風暴，朱立倫就是吃定這點，會繼續做下去。」

國民黨1個月內接連在四大公投、台中補選、罷昶案挫敗，針對朱立倫的究責聲浪四起，王世堅表示，自己樂見朱立倫這麼差的表現跟性格，且國民黨沒有讓最強的韓國瑜出來，「若是韓國瑜領導還有一戰的可能，朱立倫的個性就是自私，會導致他在政治上就是「邊緣倫」，好的他要、輸了就說是過去框架、過去任務，完全不負責任。」

王世堅指出，前立委陳柏惟被罷免時，朱立倫馬上說這是一場在地鄉親、台灣民主的勝利，還加碼說年底公投是對蔡政府的不信任投票，結果中二補選、罷免案輸掉後，卻又說這是過去框架、任務到今天為止，「這根本就是不負責任，你擔任黨主席本來就該概括承受，好的壞的都要接！」

王世堅表示，到現在為止公開批評朱立倫的都是媒體人，倒是國民黨內黨公職，是「背地裡罵死皇帝」，檯面上都沒有聲音，其實要罷免朱立倫必須要黨員按照程序來做，「民眾又不能發動罷免黨主席，現在只會變成茶壺內的風暴，朱立倫就是吃定這點，會繼續做下去。」

王世堅批評，最糟糕的是，朱立倫一直抱持著優越感、看不起韓國瑜和他的支持者們，朱立倫會繼續自私下去。朱立倫過去選舉等一路仕途順遂，「當時國民黨很強，黨政軍一手掌握，所以任他玩了4年、8年、12年都沒問題，但現在才是真正考驗朱立倫的時候，顯然朱也沒有通過考驗。」