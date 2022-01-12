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國民黨杯葛修憲委員會？　管碧玲：想殺死已有心跳的憲政胎兒

▲▼立法院修憲委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院修憲委員會上週開會時，藍綠為主席人選爆發口角。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會啟動修憲工程，然而，上周國民黨團因不滿主席人選退席抗議後，已兩度集體缺席修憲委員會；據會議議事錄，今（13日）原訂將由國民黨召委主持會議，但因其未排定議程，修憲議題再遭擱置。修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲透過臉書批評，「國民黨正在殺死已經有心跳的憲政胎兒」，企圖用一黨杯葛卡死修憲，「是誰把修憲當兒戲？是誰在打假球？這個問題的答案已經很明顯！」

立法院修憲委員會共有5名召委，分別是民進黨立委管碧玲、鍾佳濱、周春米、國民黨立委李貴敏、鄭麗文；不過，國民黨立委上周因不滿首場會議由周春米在管碧玲、鍾佳濱推舉下擔任主席，集體退席抗議，今天亦未排定委員會議程。

對此，管碧玲今天上午透過臉書抨擊，今天原本應是國民黨召委要負責排定修憲委員會議程，但他們選擇不召開修憲委員會，反而去召開記者會，再次將民進黨對18歲公民權的重視，扭曲成民進黨不顧程序正義、輾壓民意。

對於藍營質疑，管碧玲表示，修憲委員會的召委輪值順序已經決定，沒有程序不正義，上一次的會議，國民黨自己遲到，要求重推主席、由國民黨主持會議，然後退席，完全不顧程序正義，當天民進黨與台灣民眾黨全程開會，不是一黨輾壓，台灣民眾黨可以見證程序正義沒有疑義，且會議決定公平的輪值，就是每個召委都有兩次的輪值機會，可以自己決定委員會的內容。

管碧玲稱，國民黨不願負責任，自己的議題自己不推動，今天國民黨團書記長陳玉珍在記者會上特別提到的不在籍投票入憲、動物權等議題，如果國民黨真的想處理、凝聚共識，那更應該好好利用國民黨召委輪值的時間來與大家討論，「不論是審查會還是公聽會，國民黨都可以利用他們輪值的時間召開，而不是持續跳針、無理取鬧地要求當上主席的位子，當了主席卻不開會！」

此外，管碧玲也說，18歲公民權是最大共識，但國民黨一黨擋修憲。她質疑，國民黨知道修憲需要立法委員全體4分之3同意，才能送出立法院，修憲的確朝野共同來推動，國民黨利用這個絕對多數的門檻，用拒絕出席綁架修憲，橫然不顧三個政黨殷殷期盼。

她直指，民進黨早就說明，這次的修憲，「唯一」推動18歲公民權，目前沒有共識的議題，未來可以再努力溝通、交換意見，「如果現在堅持用沒有共識的議題，企圖用一黨的杯葛實力，卡死修憲，就等於掐死『18歲公民權』這個憲政胎兒，讓她流產！國民黨正在這樣做，正在殘忍的殺死一個已經有心跳的憲政胎兒！」

管碧玲說，國民黨自己提了18歲公民權的憲改草案，卻不願意一起支持修憲，反過頭扭曲民進黨推動18歲公民權的決心，是誰把修憲當兒戲？是誰在打假球？這個問題的答案已經很明顯！今天的記者會只是國民黨拒絕修憲的藉口罷了！

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