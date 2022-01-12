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最狂假太監！特技「巨根轉車輪」迷倒太后　纏綿5天不下車

▲▼ 趙姬和嫪毐 。（圖／翻攝自百度百科）

▲趙姬原本是呂不韋的姬妾，後被獻給秦國公子嬴異人，成為嬴異人的夫人。（示意圖／翻攝自百度百科）

大陸中心／綜合報導

秦始皇畢生都沒冊立過皇后，有說法稱是因為母親趙姬淫蕩穢亂，對他造成心理衝擊。說起這位太后趙姬，她相當「好男色」，除了與宰相呂不韋有一段情外，更曾迷戀能用「巨根轉動車輪」的假太監嫪毐，兩人夜夜纏綿，還生下2個私生子，不過最後被秦始皇活活摔死了。

據史書記載，宰相呂不韋常與太后趙姬私通，兩人在後宮翻雲覆雨，朝堂上也是掌握大選，13歲登基的嬴政要喚他「仲父」。不過隨著嬴政長大羽翼漸豐，呂不韋擔心會被「清算」，於是想了一個方法，即進獻另一個男寵當擋箭牌。

在咸陽城賣藝的嫪毐被選中。史記寫道，「大陰人嫪毐以為捨人，時縱倡樂，使毐以其陰關桐輪而行，令太后聞之，以啗太后。太后聞，果欲私得之。」趙姬聽聞有人能「巨根轉動車輪」，性能力如此強悍後春心大動，在呂不韋的安排下，嫪毐偷偷潛入後宮跟趙姬私會，兩人在馬車上連續五天都不下車。

趙姬與呂不韋合謀，讓嫪毐假裝接受了宮刑、剪眉除鬚，成為一名「假太監」混入後宮。後來趙姬為便於掩人耳目，攜嫪毐搬遷至秦國陪都雍城居住，二人生下兩個兒子。

嫪毐事業上也獲得了飛升，公元前239年，獲封長信侯，門下最多時有家僮數千人，門客也達千餘人。作為中國歷史上第一位性功能被記載的傳奇人物，嫪毐野心被養大，言行也變得囂張，竟自稱是「假父」（秦王的義父），還要謀反，讓自己的兒子登基成為「秦二世」。

▲▼ 趙姬和嫪毐 。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 嫪毐被處以車裂酷刑 。（圖／翻攝自百度百科）

公元前238年，有人向秦王嬴政告發嫪毐為假宦官，並與太后趙姬淫亂，預謀叛亂，秦王大怒下令徹查。嫪毐聽聞事發，決心先發制人，於是偽造秦王與太后印信，率叛軍發動政變，攻擊蘄年宮，歷史上稱之為「嫪毐之亂」。在《秦始皇本紀》中形容此戰是「宦者皆在戰中」，不少太監都參與了這場謀反。

秦王令呂不韋、昌平君、昌文君率兵回擊，嫪毐最後軍敗被生擒，被送至咸陽後，遭車裂之刑、夷三族（三族內連坐處死），而他與太后所生的兩個兒子則被嬴政活活摔死。

不過，秦始皇並沒有對母親痛下殺手，而是將她幽禁。幽禁親生母親有違孝道，嬴政餘怒未消，下令凡為太后求情的，先用蒺藜責打，然後處死，為此有27位進諫者被殺。

呂不韋也在劫難逃。嬴政打算殺死他，但呂不韋畢竟有擁立之功且有眾多門客求情，於是打消了判處呂不韋死刑的念頭。公元前237年，嬴政以失職為名罷免呂不韋的相國職務，並把呂不韋放逐到其領地。因懼怕秦始皇的報復，呂不韋在一年後服毒自盡。

終結了嫪毐、呂不韋以及趙姬三人的牽扯，秦始皇徹底斬除異己、掌握大權，繼而開創了後來的帝國霸業。

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關鍵字：

秦始皇嫪毐趙姬呂不韋歷史太監

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