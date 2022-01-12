熱議歷史課綱成命題焦點　留意原住民、東亞史、人口議題

▲補教老師認為引發熱議的歷史課綱將成命題焦點，要留意原住民、東亞史、人口等議題。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

今年是108課綱版本內容第一屆的學測，歷史補教師洪浩表示，引起各界熱議的歷史課綱將是命題焦點之一，像是台灣原住民與各政權的關係及互動、戰後台灣外交與東亞局勢、東亞史、人口移動與遷徙等，都有高度的命題機率，建議考生在考前多加了解與關注。

大學學測下週登場，洪浩表示，歷史課綱曾經引起各界熱議，而熱議部份也是命題焦點之一，而108課綱相較於舊教材，更重視原住民相關內容，但有命題價值地方，在於原住民與各統治政權，像是與荷蘭、鄭氏、清領、日治、兩蔣及解嚴後的之間的互動，並以原住民相關的重要事件作為考點。

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近年來台灣邦交國數量驟減，但洪浩指出，與美、日之間的實質關係有明顯進步，加上美中對立，儼然重回1950年代美蘇冷戰對立情況，建議考生從時事角度切入，針對戰後台灣外交與東亞局勢，尤其是與美國互動部份、1970年代退出聯合國、台美斷交等事件等，將是被關注考點。

▲歷史補教老師認為引發熱議的歷史課綱將成命題焦點。（圖／資料照片）

此外，洪浩表示，108課綱爭議最大部份，就是原本屬於中國史篇幅，被改為「東亞史」，但現行教材仍以中國史部份佔大宗，東亞其他國家內容仍是簡單點綴，考生要留意中國各朝代的統治架構，像是政府組成（像皇帝制度）、政府與人民的關聯（像是土地與稅收）、民間維繫組織（像是宗教團體），還有東亞文化圈，日本、朝鮮、越南在哪些部份受中國影響，都是考前需要複習。

洪浩指出，「人口移動與遷徙」是108課綱非常刻意提到的主題，也必考重點，因為上述主題貫穿台灣、東亞與世界，在學測範圍內經常被提及，其目的是想告訴學生，其實台灣就是個「各種時代移民所組成的社會」，為強化這樣論述，也同時說明東亞與世界各種型態的移民，包括經濟移民（例如契約勞工）、政治移民（躲避戰禍）等。

在世界史部份，洪浩認為，伊斯蘭教世界是108課綱增加篇幅單元，需要特別注意伊斯蘭教與基督教世界之間的衝突與互動，以及伊斯蘭教世界在經過兩次世界大戰後的改革方向，另要注意大航海時代與新帝國主義差異，這兩件事雖都是西方崛起重大事件，也都有獲取利益方式，但前者以航線與商品交換為主，後者以市場掠奪與原料種植為主。