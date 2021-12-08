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旅遊山海圳國家綠道　走讀台灣歷史與台南人文

台南市政府觀光旅遊局這次特別規劃「山海圳國家綠道周邊觀光旅遊手冊」，邀請吳茂成先生執筆，針對位於大台南境內路段「內海之路」及「大圳之路」兩條路線進行深入的導覽介紹及周邊景點推薦，愛好親山與綠旅遊的民眾可以藉以深入地認識台南的人文歷史及自然環境。

▲台南市政府觀光旅遊局這次特別規劃「山海圳國家綠道周邊觀光旅遊手冊」，邀請吳茂成先生執筆，愛好親山與綠旅遊的民眾可以藉以深入地認識台南的人文歷史及自然環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

山海圳國家綠道是條溯源風土的文化路徑，全程分為四個路段，同時跨越兩縣市、三個國家風景區、兩座國家公園、兩座水庫、三大河川，透過徒步及多元的交通載具，可以由開台內海一路延伸至護國聖山，是一條連結歷史與自然的文化綠廊。

台南市政府觀光旅遊局這次特別規劃「山海圳國家綠道周邊觀光旅遊手冊」，邀請吳茂成先生執筆，針對位於大台南境內路段「內海之路」及「大圳之路」兩條路線進行深入的導覽介紹及周邊景點推薦，愛好親山與綠旅遊的民眾可以藉以深入地認識台南的人文歷史及自然環境。

山海圳國家綠道前身為「台江山海圳綠道」，於2007年由台南社大台江分校執行長同時為綠道主導人吳茂成倡議而生，後續與林務局等相關組織共同規劃將綠道延伸至玉山，並於2019年正式更名為「山海圳國家綠道」。

台南市政府觀光旅遊局這次特別規劃「山海圳國家綠道周邊觀光旅遊手冊」，邀請吳茂成先生執筆，針對位於大台南境內路段「內海之路」及「大圳之路」兩條路線進行深入的導覽介紹及周邊景點推薦，愛好親山與綠旅遊的民眾可以藉以深入地認識台南的人文歷史及自然環境。

台南市長黃偉哲表示，山海圳國家綠道全程約177公里、海拔落差3952公尺，不但可以深入鄉鎮部落同時接觸自然原始生態，對於熱愛戶外旅遊的旅人來說，是條值得探索的路線。因此台南市政府觀光旅遊局這次特別規劃「山海圳國家綠道周邊觀光旅遊手冊」，邀請吳茂成先生執筆，針對位於大台南境內路段「內海之路」及「大圳之路」兩條路線進行深入的導覽介紹及周邊景點推薦，愛好親山與綠旅遊的民眾可以藉以深入地認識台南的人文歷史及自然環境。

觀旅局長郭貞慧表示，山海圳綠道起點自安南區台江國家公園出發，在台南境內沿途經過安南區、新市區、善化區、官田區、六甲區、東山區等行政區，沿途富含許多歷史故事及自然生態，這是一條由步道、自行車道、堤岸道路、水圳、農路，甚至包括公路及產業道路的長距離步道，可以採用徒步健行、自行車、公車甚至渡輪等多元的交通方式，當然177公里的距離絕對不是兩、三天可以完成的，民眾可以評估自身體力狀況，挑選自己喜歡的路線分段完成。

「山海圳國家綠道周邊觀光旅遊手冊」手冊即日起提供民眾免費索取，歡迎民眾前往安南區區公所、台南火車站旅遊服務中心、台江文化中心、台南社區大學台南分校（海尾朝皇宮）、西拉雅國家風景區管理處遊客中心、台江國家公園遊客中心、台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館南科考古館、烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區、曾文水庫、永華聯合服務中心、民治聯合服務中心索取，民眾也可至「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/zh-tw/publication/326）下載。更多資訊請上「台南旅遊網」查詢。

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