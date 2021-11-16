頂新和德宣揚老屋美好　「百年臺北與老屋」系列講座文房登場

▲文房．文化閱讀空間是繼成美公堂後，由頂新集團全額出資修復的歷史建築。



圖、文／頂新和德文教基金會提供

在都市開發與缺乏價值認知下，許多具備文化資產價值與潛力的老房子，難逃被拆除或破壞的命運，成為城市發展下的犧牲品。為了讓更多人認識老房子的意義與潛能，頂新和德文教基金會於11/21、12/05及12/19三天，在「文房．文化閱讀空間」舉辦「百年臺北與老屋—文房文化系列講座」，希望藉由台北的歷史發展、建築修復、文化永續等內容，喚起社會大眾對老屋的重視，重新理解老屋的美好。

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▲「百年臺北與老屋」系列三場講座，將分別於1121、1205及1219於文房．文化閱讀空間舉行。



本系列講座由頂新和德文教基金會沈呂百董事長，攜手多位重量級人物組成華麗講師陣容，包含吳三連台灣史料基金會秘書長戴寶村、台北大學民俗藝術與文化資產研究所教授李乾朗、許伯元建築師事務所建築師許伯元、台北科技大學建築系教授蘇瑛敏、及稻舍Rice & Shine負責人葉守倫等，共同推展老屋價值。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會創辦人魏應充先生長期致力於台灣文化資產的保存與推廣工作，因此基金會也秉持創辦人的理念，期盼透過這次系列講座的舉辦，增進社會對文化資產的理解和保護意識，為台灣文化資產的永續發展盡一份心力。

▲作為一座公共圖書館，文房．文化閱讀空間展現了老房子修復再利用的更多可能性。



「文房．文化閱讀空間」是繼成美公堂後，由頂新集團全額出資修復的歷史建築。這棟建於1930至1940年代的日式宿舍，透過集團與公部門協力，在「老房子文化運動」計畫下成為一座公共圖書館，不僅為在繁忙都市裡生活的民眾，留下一處可休閒靜心的空間，也讓大家看到老房子修復再利用的更多可能性。

本次系列講座已開放線上免費報名，名額有限，歡迎有興趣的民眾至「文房．文化閱讀空間」FB粉絲頁（https://www.facebook.com/tw.readingroom）查詢。