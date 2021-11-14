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讀哪個科系最雷？　鄉民狂點它超慘：殘害年輕人

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大學最慘科系是誰？鄉民答案很一致。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／台北報導

大學科系五花八門，該如何選到對生涯最有幫助、有前途的科系，成為了許多莘莘學子共同的課題。有網友近日就詢問眾人「哲學、歷史、社工、中文，哪個在台灣最慘？」貼文曝光後，引發網友一致點名「社工系」並點出背後關鍵原因。

有一名網友在批踢踢八卦板以「哲學、歷史、社工、中文，哪個在台灣最慘」為題發文表示，「看台灣的大學科系，有一堆科系畢業之後不知能幹嘛，課堂上又總是愛說自己學的多專業又多硬，專業是很專業啦，只是沒人知道你學那個可以幹嘛而已，我個人是挑出哲學、歷史、社工跟中文四個科系，大家覺得還有哪些畢業也很慘的？」

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▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲不少網友認為社工系最雷。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）

貼文曝光後，引起許多網友直喊社工系最慘，「社工啊，接觸一堆負能量」、「都是文組，不用分那麼細」、「一定是社工系，超可憐」、「一定是社工，可憐！出這個系殘害年輕人」、「社工就算找得到工作，薪資也是少得可憐」、「社工系吧！有的薪水還要回捐」、「社工薪水3萬，還要捐1萬回去，可悲國家」、「社工啊！一堆屎缺，其他職業還能轉職」、「社工是血汗」。

也有網友點名其它科系，「你是不是漏了政治系」、「哲學吧，不知道跑去哪沒遇過」、「社工啊！還要回捐」、「森林這個呢？早晚都被科技取代」、「企管真的什麼都學什麼都不精，管理分析也沒屌打財經」、「視覺傳達也很慘」、「企管也不知要幹嘛，除非家裡有礦」。

針對科系的比較，本站日前也曾報導，「碩士男讀文組1科系找不到工作　人生絕望：應徵餐飲也被打槍」內文指出，一名就讀歷史相關科系的男網友表示，讀到博士二年級後決定休學不讀了，打開104人力銀行想要找工作，投了很多履歷，但沒有下文，就連服務業也拒絕他，不僅如此，還整天被父母罵沒用，讓他心力交瘁很絕望。

還釣出過來人留言，「我也是文史哲三廢系之一，而且還是學店大學畢業，給你幾個方向，1.補教，去補習班帶帶國中、國小生。2.大學行政或研究員，如果到系上當研究院有教授罩，真的可以爽到飛起，有朋友在這爽缺搞副業跟投資理財，年收也有百萬。3.考公務員。4.進修，去職訓局學寫code」。

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