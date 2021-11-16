古代打仗「衝鋒部隊」為何總是老兵？答案讓人超意外

▲古代戰場上，老兵通常會站在隊伍第一排。（圖／翻攝自搜狐）

實習記者黃品臻／綜合報導

很多古裝劇有時會出現盛大的戰爭場面，無數的士兵手中拿著長矛或盾牌，英勇地衝向敵人，雖然古代戰爭只是用冷兵器，但仍會造成無數死傷，而那些站在最前面的士兵，明明是先面臨敵人，卻個個充滿鬥志，讓外界不解為何站在前排的死亡率高，但老兵都會衝在前頭，難道真的是不怕死嗎？

根據《搜狐網》報導，一般人認為戰場上最安全的就屬將軍了，他們坐鎮在隊伍後方，又有眾多士兵保護，反而是在前面衝鋒陷陣的士兵處境最危險，但事實真是如此嗎？

事實上，在古代軍事制度有一支部隊名叫「督戰隊」，職責就是監督作戰，他們在戰場的最後方坐鎮，一旦有士兵臨陣脫逃，就會直接射殺以敬效尤。但不要以為站在最前面的人就是最危險的，像戰場這種極為危險的地方，大家死亡的概率其實都差不多，反倒是一堆人搶著站第一排衝鋒陷陣，原因如下：

1.武器優勢加提振軍隊士氣

古代戰場上通常不會將新兵放在前排，因為面對前方黑壓壓的一片敵人，新兵很容易因為害怕而臨陣脫逃，一但有人慌了陣腳，整個軍隊就亂了，後排的士兵也會以為是將領下令撤退跟著跑，原本士氣滿滿的隊伍也會因此不戰而敗。

若將經驗豐富的老兵排在前面，多年的作戰經驗讓他們不至於太過害怕，藉此就能提升整體士氣，帶領後排士兵衝鋒陷陣。此外，前鋒營往往是裝備最精良的部隊，頂著頭盔披著戰甲、手持重盾，甚至還有楯車在前面防護。

▲古代將領都熟讀兵法，擁有非常豐富的實戰經驗，他們知道怎麼樣安排士兵能夠讓戰爭取得勝利。（圖／翻攝自搜狐）

2.當逃兵必死無疑

古代軍隊配有一支部隊名叫「督戰隊」，顧名思義就是監督作戰的，他們會坐鎮在戰場最後方，一旦發現有士兵臨陣脫逃，就會直接殺，殺雞儆猴，因此即使老兵知道站在前面非常危險，但努力作戰或許還有機會撿回一條命。

此外，作戰初始往往是弓箭兵先行動，但敵軍不會輕易對剛進到弓箭射成的士兵放箭，會等到對方數量多一點才開始攻擊，藉此提升傷亡率，加上弓箭都是斜上發射，因此站在第一排的人會處在盲區中，換言之衝得越快，越可能躲開弓箭的攻擊，增加存活機率。

3.軍隊前排是離升官最近的位置

古代真正忠肝義膽、願意為國捐軀的人很少，畢竟生活在社會底層本就不好過，還要拿命上戰場賭，所以一般來說，朝廷往往會用獎勵手段來鼓勵百姓上戰場、提高士兵作戰能力，且古代計算軍功是以人頭數量來計算，殺的人越多，軍功越大，極有可能一戰成名，面對巨大的利益誘惑，即使死亡率高，士兵也會願意試試看。

影視劇中時常能看到將軍帶頭衝鋒陷陣，也不是因為他們有多愛國，而是因為勝利了就可升職、獲得更多金銀財寶，就算戰死沙場，朝廷也會有彌補措施，依舊可以改變家裡的社會地位。

另外，古代戰場上的先鋒部隊還會有「死囚」，如果他們在戰場上立了軍工，可以免罪獲得自由，對他們來說，上場打仗就是一個機會，反正怎麼樣都得死，上戰場還可能有機會活著。