甜心議員遭爆「慣老闆」　林穎孟控5前助理誹謗結果出爐

▲台北市議員林穎孟控告5名助理誹謗她是慣老闆，結果檢察官處分不起訴。（資料照／記者袁茵攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員林穎孟前年遭爆料是「假面甜心」、「慣老闆」，助理請生理假要附憑證、找前男友當人頭領助理費、挪用勞健保費20多萬元，還有助理說自己的工作是「把草包包裝成小白兔」，林穎孟憤而控告吳香君等5名助理涉嫌誹謗、恐嚇等罪，台北地檢署調查後，以助理所說有所依據，基於個人價值判斷進行評論，12日處分都不起訴。

出身太陽花學運的林穎孟，以性別、勞工權益等議題，代表時代力量當選台北市議員後退黨，2020年3月間突遭周刊媒體爆料，有助理指控她表裡不一，對助理苛刻，還要求女性請生理假要附憑證，安排前男友葉曜彰當人頭助理，又挪用助理的勞健保補助款，在一片爭議中，助理歐陽政杰還在臉書指出，「助理的工作是把草包包裝成小白兔」。

林穎孟當時陸續澄清，包括生理假部分經查證後已經決定不用付證明，而葉曜彰在海外也是有在幫忙做事，不是詐領，同時陸續解僱5名助理，並控告他們的不實爆料和評論涉嫌妨害名譽、妨害信用等罪，另外吳香君、林家宇還涉嫌在辦公室跟拍她，並恐嚇她「不要落跑，講清楚」。

▲林穎孟曾提出議會辦公室監視器畫面指控被助理恐嚇還跟拍。（圖／資料照）

但檢察官根據當時林穎孟與助理的群組、信件等聯繫過程，發現林穎孟的確曾詢問勞健保專戶的轉帳期限，並表示先匯10萬元，「另外的慢點，最近周轉有困難」；另外林穎孟曾要求助理們請假要憑證，有人詢問生理假是否也要？林回答表示要再了解，未做決定；至於葉曜彰在當助理期間，人也確實不在台灣，因此認為助理們的質疑都有所依據。

此外，歐陽政杰在臉書敘述林穎孟抱怨被時代力量退黨的過程時，出於個人主觀價值判斷，所以用草包、小白兔等字眼形容林穎孟；而林穎孟聲稱遭吳香君、林家宇恐嚇的過程中，2人並沒有明顯惡害告知，也只是跑持一段距離跟著林穎孟，林穎孟還有請議會保全協助並順利離開，因此最後以犯罪嫌疑不足為由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

臉書貼「戀愛指數55」挨告偽造診斷證明 OL傻眼：無聊玩心測

電擊棒塞嘴強灌神仙水！爪耙仔遭私刑亡 4煞屍體旁爽吃泰國菜

偷拍唱片公司高層裸照 按摩男「鐘碩」因這個理由躲過刑責