押女組頭逼簽2千萬本票、酒店丟手榴彈　超狂竹聯弘仁會長被捕

▲刑事局出動除暴特勤隊，押解竹聯幫弘仁會長、綽號小阿閎的林嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

去年台南市爆發賭盤女組頭遭歹徒綁架5天後獲釋，遭軟禁期間簽下2800萬元本票才被釋回；以及桃園市發生藥頭當街被擄走毆打拘禁案件，台北市中山區酒店丟擲手榴彈案件，刑事局接手上述案例追緝幕後藏鏡人，12日逮捕竹聯幫弘仁會長、綽號「小阿閎」的林男到案，並同步逮捕竹聯幫弘仁會涉案成員12人，小阿閎的兄弟也落網，警方起獲空氣長槍及市價逾200萬元AP名錶等贓證物。

刑事局追查上述重大刑案，發現幕後都是竹聯幫弘仁會長小阿閎在幕後操盤，該局偵四大隊與新北市警局刑大、北市警局南港、中山、信義分局、台中市刑大偵七隊、桃園市八德分局、台南市刑大偵五隊共組專案小組追查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

刑事局表示，根據警方調查，小阿閎因去年該2月投資5000萬元與桃園當地藥頭合夥K他命生意，懷疑購毒款項遭對方侵吞，教唆小弟赴桃園市強押被害人囚禁6天；去年3月因博弈債務問題，動員超過20人開權利車、貼牌車在台南市以接力方式強押被害人囚禁6天案逼簽本票，同月中旬又因竹聯幫弘仁會副會長酒後遭酒店圍事毆打，令小弟到林森北路該酒店前丟擲土改手榴彈，震驚社會。弘仁會並在10月涉及北市內湖一樁富商擄人未遂案件，警方均積極蒐證偵辦。





▲警方查扣竹聯幫弘仁會精心製作的邀請卡，顯示幫派組織頗有規模。（圖／記者張君豪翻攝）

由於上述案件涉案小弟多數落網，刑事局開啟專案以擒賊擒王方式，鎖定竹聯幫弘仁會小阿閎兄弟檔，發現該集團以押人勒贖方式獲取暴利外，並追查小阿閎胞弟銀行帳戶金流，發現現金、支票往來超過8千萬元，警方懷疑是該集團從事擄人勒贖、討債詐欺犯罪所得。

▲刑事局查扣綽號小阿閎的弘仁會長林嫌所持有的AP名錶。（圖／記者張君豪翻攝）

弘仁會幫眾亦從事網路博弈，並在新北市三重區開設以冒用網紅美女照片騙取民眾匯款投資的詐騙機房。專案小組12日申請拘票、搜索票共18張，小阿閎本人在永和區環河路一帶遭警方逮捕，警方並同步搜索其胞弟在北市大安區市民大道開設的境外博弈人頭公司，及小阿閎在萬華區環河南路開設的茶行。

警方搜索行動查扣空氣長槍1把、市價逾200萬元新台幣的AP男用錶1支、現金47萬8千元、金戒指2支、電腦10台、筆記型電腦1台、手機26台、電話卡9張、信用卡11張、公司金流3份、銀行存摺3本、大小章2個、商業本票2本、房屋契約1本等贓證物等贓證物。警訊將竹聯幫弘仁會會長小阿閎林姓主嫌及其胞弟、幫眾等12人依擄人勒贖、恐嚇取財、詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

【其他新聞】

►快訊／台大又傳墜樓意外！1學生墜活動中心3樓平台搶救中

►快訊／台大法律系男學生驚傳宿舍墜樓亡



►快訊／台大女學生今墜樓身亡 疑為網紅木子小姐