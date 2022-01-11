電擊棒塞嘴強灌神仙水！爪耙仔遭私刑亡　4煞屍體旁爽吃泰國菜

▲毒販張允硯懷疑被吳男出賣，與同獲凌虐體罰吳男，最後灌毒致死，圖為警方上銬拘捕張嫌等人。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

毒販張允硯因不滿被吳姓小弟出賣，去年9月間，和3名同夥命吳男下跪任由眾人腳踹鞭打、電擊棒塞嘴，最後還遭灌毒，當晚一夥人在一旁大吃一頓，隔天才發現吳男已沒了氣息，正在商討怎麼辦，台北市警方正好登門查辦毒品案件，當場看到吳男上銬陳屍客廳，台北地檢署11日依傷害致死、販賣二級毒品等罪嫌起訴張等4人。

檢警調查，張允硯因為另外涉及其他案件，警方在2021年9月12日遞送證人通知書時，吳男帶著警察進入張男房間，警方看到桌上有毒品吸食器，因此以現行犯身分將張男逮捕移送地檢署。

張男的同夥謝偉群當天下午接到綽號KK的男子電話，將吳男上銬，13日張男回到住處後，和謝等同夥命令吳男跪在客廳，說也奇怪，吳男雙手並非被反銬在背後，卻乖乖的任由張男等人拳打腳踢，皮鞭抽打，還聽命做伏地挺身，跪含電擊棒，任由眾人開啟電擊，最後被迫喝下整罐俗稱神仙水的毒品。

案發當天晚上，眾人叫了泰國菜外賣吃喝一頓，隔天早上，張男發現吳男已經斷氣，找同夥研究後續處理方式，台北市警中正一分局正好執行安居專案，前往攻堅查毒，王姓男子一度跳窗逃逸，但摔斷右手，最後涉案的4人陸續遭緝捕到案，張男坦承因不滿遭出賣所以體罰瓦男，但不知為何會出人命。全案經檢察官調查後依法起訴。

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