富女友成搖錢樹！餵毒+騙匯百萬...渣男嗆：讓全世界知道妳多淫蕩

▲有毒品前科許男，不但逼女友吸食第二級毒品安非他命，甚至恐嚇女友要殺了她。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市許姓男子與多金女友交往，竟強逼女友吸食第二級毒品安非他命，女友拒絕再吸食，他竟恫嚇「叫妳吸就吸，廢話那麼多」更舉起拳頭作勢毆打；惡劣的他，甚至假冒「投資操盤手」在兩岸擁有豪宅，導致她陷入錯誤，匯款百萬。事後許男得知女友將他強逼吸毒的事告訴同事，竟恐嚇殺她全家。士林地檢署偵結，依恐嚇等罪將他起訴。

起訴指出，擁有毒品前科的許男剛出獄，與在診所上班的女友小晴（化名）交往。豈料他在去年7月在南港住家，明知小晴沒有吸過毒經驗，竟拿安非他命向女友表示「吸了這個會很放鬆，壓力沒那麼大」，小晴不疑有他，吸食後發現有異，許男才坦承是第二級毒品安非他命，小晴則拒絕吸食。隔天，許男又強迫女友吸食，甚至作勢毆打以脅迫方式強行命令小晴再次吸食安非他命。

同年7月間，許男見女友家境不錯，也有些存款，竟動起歪腦筋，以手機通訊軟體，佯裝本名「許O儀」，稱是投資操盤手，在大陸地區事業做很大，擁有北市「信義之星」豪宅，在大陸上海地區有購買豪宅預售屋，銀行有人民幣千萬存款，及信用額度人民幣500萬元，但因為資金卡在大陸，需借款周轉投資，單純的小晴誤認他擁有雄厚資產，在同年7月24至同年8月24日，將108萬5000元轉給投資手，但實際上領到錢的則是許姓男友，許男也隨即花用殆盡。

不僅如此，恐怖情人許男得知小晴將施用毒品的事情告訴診所同事，竟恐嚇「要殺了妳、家人及葉姓同事」、「要讓你家裡事業做不下去」導致小晴心生恐懼，立刻打電話告訴葉姓同事，同事也向她保證不會告訴其他人許男吸毒的秘密。

▲恐怖情人許男逼迫女友吸毒，甚至騙走女友百萬存款。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

同年8月26日，許男得知小晴搬離南港同居處，竟又傳簡訊恐嚇她「想讓全世界知道妳多淫蕩」、「我一定找人弄她全家」、「立刻匯50萬過來」等威脅字眼，小晴再也受不了，只好報警求助。

南港分局同年9月持法院核發搜索票前往許男家搜索，當場扣得毒品安非他命1包、銀行存摺5本、毒品吸食器等。

許男警詢、偵查時均坦承不諱，檢警勘驗小晴證述、葉姓同事證述，及匯款資料、對話截圖、許男採尿送驗呈陽姓委驗單等，認定許男涉犯脅迫施用安非他命、詐欺、行使偽造準私文書、恐嚇及恐嚇取財未遂等犯行，犯意各別，行為互殊，且5年內再犯，為累犯，建請法院加重其刑。