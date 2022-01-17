　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

富女友成搖錢樹！餵毒+騙匯百萬...渣男嗆：讓全世界知道妳多淫蕩

▲▼離婚,夫妻,情侶,吵架,分手,悲傷。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有毒品前科許男，不但逼女友吸食第二級毒品安非他命，甚至恐嚇女友要殺了她。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市許姓男子與多金女友交往，竟強逼女友吸食第二級毒品安非他命，女友拒絕再吸食，他竟恫嚇「叫妳吸就吸，廢話那麼多」更舉起拳頭作勢毆打；惡劣的他，甚至假冒「投資操盤手」在兩岸擁有豪宅，導致她陷入錯誤，匯款百萬。事後許男得知女友將他強逼吸毒的事告訴同事，竟恐嚇殺她全家。士林地檢署偵結，依恐嚇等罪將他起訴。

起訴指出，擁有毒品前科的許男剛出獄，與在診所上班的女友小晴（化名）交往。豈料他在去年7月在南港住家，明知小晴沒有吸過毒經驗，竟拿安非他命向女友表示「吸了這個會很放鬆，壓力沒那麼大」，小晴不疑有他，吸食後發現有異，許男才坦承是第二級毒品安非他命，小晴則拒絕吸食。隔天，許男又強迫女友吸食，甚至作勢毆打以脅迫方式強行命令小晴再次吸食安非他命。

同年7月間，許男見女友家境不錯，也有些存款，竟動起歪腦筋，以手機通訊軟體，佯裝本名「許O儀」，稱是投資操盤手，在大陸地區事業做很大，擁有北市「信義之星」豪宅，在大陸上海地區有購買豪宅預售屋，銀行有人民幣千萬存款，及信用額度人民幣500萬元，但因為資金卡在大陸，需借款周轉投資，單純的小晴誤認他擁有雄厚資產，在同年7月24至同年8月24日，將108萬5000元轉給投資手，但實際上領到錢的則是許姓男友，許男也隨即花用殆盡。

不僅如此，恐怖情人許男得知小晴將施用毒品的事情告訴診所同事，竟恐嚇「要殺了妳、家人及葉姓同事」、「要讓你家裡事業做不下去」導致小晴心生恐懼，立刻打電話告訴葉姓同事，同事也向她保證不會告訴其他人許男吸毒的秘密。

▲藥物,毒品,吸毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲恐怖情人許男逼迫女友吸毒，甚至騙走女友百萬存款。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

同年8月26日，許男得知小晴搬離南港同居處，竟又傳簡訊恐嚇她「想讓全世界知道妳多淫蕩」、「我一定找人弄她全家」、「立刻匯50萬過來」等威脅字眼，小晴再也受不了，只好報警求助。

南港分局同年9月持法院核發搜索票前往許男家搜索，當場扣得毒品安非他命1包、銀行存摺5本、毒品吸食器等。

許男警詢、偵查時均坦承不諱，檢警勘驗小晴證述、葉姓同事證述，及匯款資料、對話截圖、許男採尿送驗呈陽姓委驗單等，認定許男涉犯脅迫施用安非他命、詐欺、行使偽造準私文書、恐嚇及恐嚇取財未遂等犯行，犯意各別，行為互殊，且5年內再犯，為累犯，建請法院加重其刑。

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
吳怡霈激吻董至成！　羞喊：完全被征服
快訊／廣達宣布：今起恢復三級警戒期間控管
他開LINE「1招秒賺300元」！　用戶實測爽翻：超大方
曾沛慈婚宴「星光二班戰友」都到了！她淚眼：今天的妳炸漂亮
染疫學生曾到校期末考！　健行科大還辦大規模尾牙
花780抽中125萬房！他接到縣長來電　只淡定說2字
網美賣淫「看不到的髒」！　他揭6大差異：AV女優更乾淨
獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢「院區全面清消」
星巴克今起「全品項買一送一」！　限時2天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林縣新、卸任警察局長交接　警政研究所博士李謀旺掌兵符

倉庫飄怪味！揪出廢棄物偷埋魚塭　3不肖業者撈數百萬收押

想喝熱湯...桃園男開車搖晃+龜速遭攔查　驚人酒測值曝

快訊／北市內湖男陳屍大樓中庭！住戶一見嚇壞　警封鎖現場調查

見前女友跟同事曖昧　他拿紅酒瓶重砸超商櫃台！當兒面被上銬

富女友成搖錢樹！餵毒+騙匯百萬...渣男嗆：讓全世界知道妳多淫蕩

兒在露營區內蓋違章民宿　南投仁愛鄉長回應了！縣府：沒補照就拆

拒當人頭戶！年關近小心網路要你個資　善用視訊報案APP保身家

埋下去永不回復！苗栗坤輿掩埋場衝突　自救會北上告發縣府圖利

殉職飛官今頭七　軍方全力打撈遺體、黑盒子！加派第二艘抽砂船

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

西堤+6！CDC防疫人員也確診　陳時中曝北北基桃WFH可能性

崔宇植「拜託一直愛我」復合金多美　展開大人戀愛：要不要去我家...開船了！

北北基桃準備居家上班？ 陳時中曝可能性

雲林縣新、卸任警察局長交接　警政研究所博士李謀旺掌兵符

倉庫飄怪味！揪出廢棄物偷埋魚塭　3不肖業者撈數百萬收押

想喝熱湯...桃園男開車搖晃+龜速遭攔查　驚人酒測值曝

快訊／北市內湖男陳屍大樓中庭！住戶一見嚇壞　警封鎖現場調查

見前女友跟同事曖昧　他拿紅酒瓶重砸超商櫃台！當兒面被上銬

富女友成搖錢樹！餵毒+騙匯百萬...渣男嗆：讓全世界知道妳多淫蕩

兒在露營區內蓋違章民宿　南投仁愛鄉長回應了！縣府：沒補照就拆

拒當人頭戶！年關近小心網路要你個資　善用視訊報案APP保身家

埋下去永不回復！苗栗坤輿掩埋場衝突　自救會北上告發縣府圖利

殉職飛官今頭七　軍方全力打撈遺體、黑盒子！加派第二艘抽砂船

《分手中》宋慧喬上班服裝公開！8間高質感、親民價小資女要知道

照著吃擺脫金魚腦！營養師曝「增強記憶力」6種食物　

鬼門關前走一遭　菜鳥業務棄百萬年薪轉戰房仲業

台股重返18500點大關！台積電領軍半導體向前衝　指數漲122點18525

東加火山噴發　釋放大量二氧化硫！斐濟政府警告：小心酸雨

超商限定！特搜最欠吃「3款焦糖甜點」　生乳捲切下爆太妃糖鮮奶油

柳田悠岐、清宮幸太郎確診新冠肺炎　春訓拉警報？

日本Omicron爆發　我大阪駐處新增1人確診已居家隔離中

游錫堃力拚總預算案春節前三讀　「6113案至少必須200個小時」

不斷更新／Omicron強襲「啟動居家辦公」　19家企業防疫措施一次看

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

社會熱門新聞

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

行人撞自強號　警方緊急處理中

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

台北妹淚訴遭拖入公廁性侵　對話曝光大逆轉

科技副總被爆劈多女逼墮胎　妻看電腦驚見一堆偷拍片

湖口科技公司尾牙日大火　1600坪廠區全燒光

台北男猝死超商　還未泡「愛心泡麵」就身亡

「兩寶爸」科技副總獵千金社團曝光　劈多女

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

平頭男抱妻痛哭「太太快淹死了」　高大成揪出他殺的

人妻夢到燒金紙　揪小王同天離婚露餡

涉拿陸資挺韓總　台商會長判刑3年10月

即／新北樹林工廠深夜火警　建物全面燃燒

即／桃園民宅火警！老夫妻命喪火窟

更多熱門

相關新聞

「聊天會突然消失」星座Top 3

「聊天會突然消失」星座Top 3

現代人的聊天方式大多數都是透過手機，想必很多人都遇過，明明雙方聊天聊得很投入，但下一秒對方就突然消失了，而且完全不知道他在忙什麼，不過從星座角度來分析就能找到答案了，以下3星座習慣「消失式聊天」，根本是正常發揮！

女友「血染床單」他崩潰　網1原因挺男方

女友「血染床單」他崩潰　網1原因挺男方

男友搭肩！「下秒1舉動」妹子尬爆　網勸分

男友搭肩！「下秒1舉動」妹子尬爆　網勸分

7萬配種費再送1幼犬　她反悔被嗆：把狗全抓走

7萬配種費再送1幼犬　她反悔被嗆：把狗全抓走

他批女友極簡生活「像坐牢」！網驚：快娶

他批女友極簡生活「像坐牢」！網驚：快娶

關鍵字：

家庭暴力情侶毒品危害防制條例恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

行人撞自強號　警方緊急處理中

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

「吃西堤」一夜再增4確診　疫情恐大爆發？醫回3字

快訊／疾管署人員染疫足跡曝　明德站、家樂福、北車大創、光南﹑50嵐

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面