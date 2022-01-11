偷拍唱片公司高層裸照　按摩男「鐘碩」因這個理由躲過刑責

▲曾在多家唱片公司任職的男姓高層，因擔心裸照外流，遭恐嚇勒索64萬元。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

兩岸知名唱片公司某男性高層，去年請曾姓友人幫忙安排按摩師到家中服務，結果高層不小心睡著，隔沒多久，曾男秀出他的裸體影片勒索800萬元，還要求幫忙安排去北京的一切生活，唱片高層連續付款64萬6千元後提告，檢察官日前依恐嚇取財罪起訴曾男，至於幫高層按摩卻趁機偷拍的林男，因超過告訴期，11日獲得不起訴處分。

遭偷拍的唱片高層近年都在對岸工作，他一開始在娛樂圈的工作是歌手宣傳，一度自行創業，之後任職過多間唱片公司，參與過多名金曲級歌手唱片製作，也不時因藝人糾紛，躍上新聞版面。

▲林姓按摩師到府服務為唱片公司高層按摩時偷拍。（示意圖／Pixabay）

《東森新媒體ETtoday》2021年12月曾報導，這名唱片高層在2020年間，拜託先前因緣巧合認識的曾姓男子，幫忙尋找可以到府服務的男按摩師，曾男安排綽號「鐘碩」的林男為高層提供服務，同時曾男也要求林男，找機會拍下高層的裸體影片。

同年11月28日，林男到高層的住處提供按摩服務後，高層大概因為太舒服和陷入昏睡，完全不知道自己的裸體已經被林男用手機拍下，並且立即就透過臉書通訊軟體，傳送給曾男。

取得高層私密影片的曾男，在2021年2月25日，跑到高層住處1樓大廳堵唱片高層，秀出影片截圖，要求高層付款30萬元，且之後按月付款5萬元，否則就要把影片公開，高層在恐懼之下，陸續轉帳付款，但財力實在不足，希望曾男高抬貴手。

▲唱片公司高層擔心裸照外流，陸續支付64多萬元後才提告。（示意圖／pixabay）

沒想到曾男絲毫不給機會，從10月24日到29日間，持續傳送已經打上馬賽克的高層裸照，以及媒體爆料專線的截圖，質問高層「你要多久時間」、「到6:30前回」、「10總可以吧」、「可以的話，轉5」、「3可以吧」、「什麼叫我逼你」、甚至變本加厲，開口要求「800萬」、「不然一起死」等訊息。

11月間，曾男不只要錢，還打電話要求時常遊走兩岸的高層，協助他逃亡到大陸地區，並且幫他取得新身分、新工作，高層才清醒發現，這樣下去永遠無法擺脫恐懼，決定報警處理，檢察官依恐嚇取財罪起訴曾男，至於曾男涉嫌教唆以及林男偷拍涉嫌妨害秘密罪的部分，因已經超過6個月的告訴期，先後獲不起訴處分。

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