高醫大港生發信嫌老師「英文程度低」　妨害名譽遭起訴

▲高雄醫學大學一名港生發信批評老師英文爛被起訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄醫學大學心理系一名芮姓香港籍學生，因不滿系上蘇姓助理教授的上課大多使用中文，竟發E-Mail給一百多位學校和系上的主管、老師們，批評蘇姓助理教授「英文程度低」、「Poor English 」，讓蘇氣炸提告，高雄地檢署偵查後，認為芮生的信件造成蘇姓助理教授名譽和社會評價，依妨害名譽罪將他提起公訴。

這起紛爭起源於香港來台就讀高醫大心理系芮姓學生，選修系上蘇姓助理教授開設的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」由於蘇姓助理教授在課堂大多以中文授課，讓芮生難理解上課內容，曾就課堂內容向學校學生申訴評議委員會申訴，指控蘇姓助理教授「英文能力不佳」。

但芮生申訴完後，還是覺得上課情況沒改善，2019年7月10日起連發多封E-Mail到校長、教務長、蘇姓助理教授等人信箱，「本人因未能聯絡蘇，我已發超過100封電郵及提醒了他超過22次」、「我希望教務處能幫助聯絡蘇，也可以還蘇博士一個清白的機會」。

E-Mail內不僅質疑蘇姓助理教授「英文程度低」、「Poor English 」，給蘇姓助理教授的信中還嗆說「你的英文很爛」，甚至說「如果你不懂英文，這一句我寫中文給你……」，除了寄給校長等人外，副本還寄給校內其他學院院長、教授及行政人員等超過百人。

蘇姓助理教授收到信件後氣炸提告，高雄地院審理時，芮生提出辯解稱「英文程度低」、「Poor English 」、「你的英文很爛」等式針對考試題目及出題者，是蘇姓助理教授自己對號入座，不應該要求他賠償。

法官審理後根據芮男信中前後語句的關聯性及脈絡，認為芮言論明顯是針對蘇姓助理教授，認定他是以斷言方式貶低及羞辱蘇，足使蘇男社會評價貶損，因此判芮生要賠償7萬元，但無須登報道歉，全案可上訴。

刑事部分，檢察官認為芮男的MAIL貶低及羞辱蘇姓助理教授，足以使蘇在社會上的評價受到貶損，因此依公然侮辱罪將他起訴；至於蘇老師另提告強制、恐嚇罪部分，檢方認為罪證不足偵結處分不起訴。