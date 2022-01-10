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社會 社會焦點 保障人權

臉書貼「戀愛指數55」挨告偽造診斷證明　OL傻眼：無聊玩心測

▲▼滑手機。（圖／取自pakutaso）

▲劉姓OL在臉書分享心理測驗遊戲結果給朋友看，挨告涉嫌偽造院診斷證明書。（示意圖與本案無關／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北劉姓女子在臉書上玩「戀愛指數」心理測驗，把55分的測試結果分享給朋友看，卻遭人檢舉，涉嫌盜用北市聯醫院長和主治醫師印文，偽造婦幼院區的診斷證明，劉女遭移送法辦大驚解釋，就是無聊才去玩測驗，沒想到竟然觸法，台北地檢署調查，這是香港公司製作的遊戲軟體，劉女不知情而無偽造文書等犯意，處分不起訴。

台北市聯合醫院提告指出，2021年間接獲截圖檢舉，有人冒用聯合院區院長及醫師印文，製作了診斷日期為「2021年8月17日」，參考診斷為「有輕度抑鬱症狀」、測驗結果為「戀愛指數：55、社交指數：31、幸運指數：70、失眠指數：78」的診斷證明，下方還有陳姓診治醫師、張姓院長的印文。

▲▼民眾玩臉書上的心理測驗遊戲，系統顯示的診斷結果用到北市聯醫正式證明書。（圖／翻攝臉書）

▲臉書心理測驗的戀愛指數結果模仿醫院診斷。（圖／翻攝臉書）

警方調查發現是劉姓女子在2021年8月22日晚上10點25分，用手機上網張貼在自己的臉書頁面，依涉嫌偽造私文書及妨害電腦使用等罪移送法辦。

劉女堅決否認犯行，她就是因為無聊才玩WOW提供的遊戲，一般人去玩，也都會出現那個診斷證明書，她在同一天還玩了很多其他的測驗項目，只是她選擇了把測驗結果公布在臉書，跟朋友分享，不知道分享一下也會涉及刑責。

檢察官調查發現，WOW的遊戲是由香港公司製作，不知道從哪找來了醫院診斷證明作樣本，但細看劉女分享的「診斷證明」，顯然和一般專業醫師使用的醫囑用語不同，且測驗結果的左下方都會註記WOW的LOGO，劉女因事前不知道測驗結果會如何呈現，又不是無故登入醫院系統或醫師帳號來製作這份診斷證明，獲得處分不起訴。

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