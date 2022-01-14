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社會 社會焦點 保障人權

7萬配種費再送1幼犬！她一原因反悔封鎖　男嗆：把狗全部抓走

▲▼毛小孩、狗、幼犬、營養。（圖／pixabay）

▲林男為要求江女履行配給一隻幼犬的約定，留言恐嚇「不出面處理，後果不堪設想」。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名林姓男子與江姓女子約定好，由江女給付7萬元，林男提供一隻公犬給其寵物狗配種，而林男可以分到一隻幼犬。而母狗生下5隻小狗後，林男不滿江女避不見面、封鎖聯絡方式，不依照約定分配一隻幼犬給他，以電話語音留下「我晚上會過去把狗全部抓走」等語，江女報案後法院依恐嚇危害安全罪，判林男拘役20日，可易科罰金。

林男供稱因為江女一直不出面處理事情，又將他聯絡方式封鎖，一時心急才以電話語音留下訊息，前往江女住處是希望帶回約定好的一隻幼犬，並無恐嚇的意圖。

而江女表示，林男答應以7萬元的價格替自己的寵物狗配種時，也承諾會幫忙賣生出來的小狗。但在順利生下幼犬後，江女發現林男是違法且沒有執照，認為有疑慮不可信任，就封鎖對方的訊息。但之後就收到林男的電話語音3通，留言表示不出面的話後果不堪設想、要帶人到她家把狗全部抓走等。

台中地院認為，林男所留的語音訊息的確令江女心生害怕，前往她住處也造成人身安危的恐懼，應該以更理性平和的方式處理糾紛。但審酌江女封鎖不聯絡在先，林男為要求履行約定才做出種種舉動，雖不理智但有跡可循，判拘役20日，易科罰金以1000元折算1日。

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