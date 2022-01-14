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1天事假「扣0.5天年終獎金」　他見公司新規崩潰！網力挺：很合理

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲公司突公告， 颱風天加班沒到，會扣2天年終獎金。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

過年倒數，上班族最期待領年終，不過有網友哀號透露，親友公司6日公告請假新措施，像是請事假或公傷假一天，就會被扣0.5天年終獎金，甚至明明政府宣布颱風，若沒來加班也會扣兩天獎金。然而文章貼出後，許多網友認為撇除颱風與公傷假，其他規定是合理的，「付出愈多的員工，領到的年終本來就愈多啊！」

一名男網友在臉書《爆系知識家》替親友發問，表示對方公司發布一項神扯公告，指出2022年1月起會依「照請假天數」來減扣年終獎金，規則如下：

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一、事假、公傷假、家庭照顧假，請假一天減發年終獎金0.5天。

二、病假、生理假，請兩天減發年終獎金0.5天。

三、留職停薪、育嬰留停，年終獎金按比例發放。

四、颱風天公司發布全面加班時，未到班減發年終獎金二天。

五、曠職一天減發年終獎金三天。

六、發布各部門全面加班時，無故不到班者，減發年終減金一天。

▲▼ 。（圖／翻攝爆系知識家）

▲請假天數會影響年終獎金 。（圖／翻攝爆系知識家）

看完公告後，親友頓時臉上三條線，而原PO也忿忿不平發文求助，「這樣條例是合理的嗎？沒有董事長簽名，還有颱風天強迫員工加班，不加班扣年終獎金。」

文章貼出後，底下網友直言老闆站得住腳，「合理啊！勞基法沒規定要給員工年終，是老闆自願的，沒人可以強迫」、「很合理，用考勤來做為年終計算基準」、「其實他根本不需要說的，這就是員工配合度太差，才要拿這個出來恐嚇」、「長榮員工表示：我還有39個月」、「合理，因為年終獎金本來就不是義務要發的，就算公司突然說不發年終，也很合理」。

不過有內行認為，颱風假與公傷假也列入規定，就不太合理，「颱風天不太合理以外，其他都很很合理，變相颱風天要逼員工要賣命出勤不妥，正常來說是當日無給薪而已，不影響年終」、「公傷跟第四點，不合理欸」、「太摳門了，換公司吧」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆系知識家）

▲▼ 。（圖／翻攝爆系知識家）

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