解放軍「方言」喊話投降　國台辦：永遠不會把台灣同胞當敵人

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸網路近日流傳一則視頻，解放軍用「方言」喊話，「趕快投降，我們優待俘虜」，並且使用客家話和閩南語，這則視頻在台灣引發熱議，認為針對性太明顯，把台灣人當作敵人。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（12日）指出，「絕對不是針對廣大台灣同胞，永遠不會把台灣同胞當成的敵人。」

根據我國防部公布最新即時軍事動態，4架共機於7日進入我西南空域，我空軍立即廣播驅離。據軍事迷粉專「台灣西南空域」指出，共機遭廣播驅離後，竟出現不明音源嗆「投降吧！」另外，據統計，共機本月累計進入我空域7天，本月廣播驅離紀錄共計18次。

▲4日5架共機擾台灣西南防空識別區。（圖／翻攝自即時軍事動態）

針對解放軍把台灣當作敵人演訓？朱鳳蓮說，第一，中國人民解放軍是威武之師，文明之師，和平之時是兩岸同胞和中華民族利益的捍衛者，是台獨分裂勢力的大剋星。解放軍開展有關演訓活動是針對極少數台獨分裂勢力及其分裂活動和外部勢力干涉，絕對不是針對廣大台灣同胞。

朱鳳蓮強調，「台灣同胞是我們血濃於水的一家人，我們永遠也不會把台灣同胞當成別人。」

話鋒一轉，談到近期有一名台青在北京街頭採訪北京居民，詢問對台灣有什麼印象？最想和台灣人說一句話是什麼？朱鳳蓮說，大陸這邊民眾幾乎異口同聲的說「大家都是自家人」，「一家人新年快樂，快點回來」。

朱鳳蓮進一步說，很多台灣網友也給予很善意的回應，事實證明兩岸的親情和認同不會因為極少數台灣政客的煽動仇恨和分裂而淡化或流失，反而會以一種更廣泛更持久的方式表達出來。