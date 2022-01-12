國台辦對龐建國墜樓表達深切哀悼：悲壯方式抗爭值得台灣同胞省思

▲國民黨前立委、文化大學教授龐建國。（圖／翻攝自龐建國臉書）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國昨（11）日墜樓身亡。他在當日凌晨數度寫下「不公不義的台灣，我生不如死！」的留言，讓外界感到痛心。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日提到，得知龐建國先生不幸去世，我們深感痛惜，在此表達深切哀悼，「用這樣一種悲壯的方式表達抗爭，值得廣大台灣同胞省思。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮指出，島內局勢由於民進黨的操弄處在一個暗黑時期，但兩岸關係的時與勢在主張發展兩岸關係與和平統一的力量一邊，沒有理由悲觀，「只要兩岸同胞攜起手來，反對台獨，加強兩岸交流合作、深化融合發展，就一定能夠共創光明未來。」

朱鳳蓮表示，龐先生堅持一個中國原則，致力於兩岸關係和平發展，積極推動兩岸交流合作，一直同台獨分裂勢力作鬥爭，令人欽佩，「先生去世前，多次發文譴責民進黨當局執政下，『不公不義的台灣』，用這樣一種悲壯的方式表達抗爭，值得廣大台灣同胞省思。」

龐建國11日早上7時左右在台北市內湖區住家墜樓身亡，讓外界感到震驚與不捨。據了解，墜樓現場留有遺書，龐建國生前也傳出罹患大腸癌，不過，具體情況還得待警方調查結果出爐才能知曉。