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解放軍駐港部隊司令換人　首次來自武警部隊

▲▼解放軍駐港部隊八一建軍節升旗。（圖／路透社）

▲解放軍駐港部隊。（圖／路透社）

文／中央社香港10日電

中國解放軍駐香港部隊司令員近日由武警部隊副參謀長、少將軍銜的彭京堂接替；由於武警的任務包括城市鎮暴，這項任命既特殊，也令人聯想起香港兩年前發生的「反送中」運動。

綜合大陸官媒報導，中共中央軍事委員會主席習近平近日簽署命令，委任彭京堂為駐港部隊司令員。

香港主權移交以來，解放軍駐港部隊歷任司令員有劉鎮武、熊自仁、王繼堂、張仕波、王曉軍、譚本宏和陳道祥，他們來港時的軍銜都是少將，後來升任中將，相信陳道祥也會如此。

▲▼解放軍駐港部隊八一建軍節升旗。（圖／路透社）

另一個共通點是上述各人都來自各大軍區，只有這次的彭京堂來自武警部隊，情況似乎有點特殊。

武警的任務與軍隊有所不同，武警的職責包括承擔固定目標執勤和城市武裝巡邏任務，保障國家重要目標的安全；處理各種突發事件，維護國家安全與社會穩定；支援國家經濟建設和執行搶險救災任務，以及打擊偷渡及海上緝私等工作。

由於武警有以上任務，訓練方式不同於軍隊，因此這次北京派遣彭京堂來港，容易令人猜測背後是否考慮到，今後香港有可能再發生類似反送中的情況。

此外，香港和大陸一水之隔，走私問題嚴重，此前曾導致香港水警女高級督察林婉儀墜海殉職，兩地因此聯手舉行大規模反走私行動；另外，反送中發生後，也有支持者試圖搭船偷渡到台灣。

反走私和反偷渡都是武警的工作，如今彭京堂來港，以他的背景來說，必定熟悉這些工作。

不過，解放軍駐港部隊畢竟是軍隊，受駐軍法限制，不能像武警般介入地方事務，因此中共中央軍委在委任彭京堂來港一事的考量，有待更權威說法。

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