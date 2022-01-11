龐建國生前頭條號最後發文：台灣是中國的一部分早已成為世界共識

▲龐建國在《今日頭條》上的個人頁面。（圖／翻攝龐建國頭條號）

記者魏有德／綜合報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國今（11）日上午墜樓身亡。龐建國曾任海基會副秘書長，轉為教職後經常出現在兩岸媒體的評論節目或專欄中，分析台海時事及兩岸關係。龐建國昨（10）日在大陸最大自媒體平台《今日頭條》上先是對國民黨中二選區補選敗選提出批評，接著再發文批評電競配備商將台灣列為生產國。

▲龐建國在頭條後號上的最後發文。（圖／翻攝龐建國頭條號）

這篇龐建國生前最後的頭條號文章提到，台灣是中國的一部分早已成為世界共識，而近日台海話題更是國際上的熱點話題，按理來說，想在中國做生意賺錢的企業應該嚴格遵守「一個中國」的原則，嚴禁觸碰中國的底線才對，但是有些企業就是明知故犯，盡幹一些「吃飯砸鍋」的事！

龐建國文章指出，外企「吃飯砸鍋」的行徑屢見不鮮，日前日本便利店品牌「7-11」的網站所使用的地圖不僅漏標中國的赤尾嶼，還將台灣按「獨立國家」標示。對此，網友非常氣憤，國家也對其進行了懲處，而外交部也進行了回應，並重申台灣是中國領土不可分割的一部分。

此外，對於在台中中二選區補選中國民黨的挫敗，龐建國認為，國民黨陣營在民進黨頻頻主動出擊的情況下，並沒有「狹路相逢勇者勝」，而是避免「藍綠對決」，「到了國民黨該反思的時候了，如果這個黨不總結教訓，不整黨，它將很難撼動民進黨的執政地位。隨魔伴舞，這個滋味是很不好受的。」

龐建國的頭條號有5.9萬個粉絲，共獲得28.5萬個讚，他的個人簡介則寫上，「喜思考的腦袋，愛單純的心志。」兩篇文章貼出後，並沒有獲得太多的留言回應，不過，就在龐建國的死訊傳出後，有大陸網友特別在留言處留下蠟燭的圖示，也有人留言，「深刻緬懷龐教授」；「一路走好」，令人不勝唏噓。

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