小媽產子渣男竟狠心殺害親骨肉！只因擔心詐騙身分曝光

▲高雄黃姓男子與宋姓小媽，產子後竟裝袋丟棄，遭判刑定讞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄黃姓男子與宋姓小女友共同加入詐騙集團，2人不慎懷孕，宋女2019年間生下男嬰。但黃男擔心就醫後會讓詐騙犯身分曝光，竟狠心決定殺害男嬰！將男嬰塞進黑色塑膠袋後，丟入隔壁工地，隨即離去。一審將2人分別重判9年、6年，二審改判7年半與1年。黃男未上訴先行定讞，宋女上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男（29歲）2018年底在網路上認識有輕度智能障礙又蹺家的宋女，2人加入邱姓男子的詐騙集團，並在小港區租套房同居。2019年4月間，宋女身體不適，到醫院婦產科檢查，這才發現自己已經懷孕，醫院發現宋女未成年懷孕，隨即通報社會局。宋女告知黃男懷孕，但黃男擔心詐騙集團身分曝光，不想留下孩子，2人多次爭吵，也未進行產檢。

2019年10月8日清晨4點多，已經過了預產期的宋女，因腹痛在套房廁所中自行產下男嬰。黃男見生下小孩後，先通報詐騙集團首腦邱男，隨後對宋女口頭威脅：「將小孩處理掉，否則要對小孩不利。」但宋女不為所動。黃男取出黑色塑膠袋，將男嬰連同胎盤、臍帶放進塑膠袋，並清洗廁所內的血跡，之後就抓起黑色塑膠袋要出門。宋女見狀連忙詢問要去哪裡，黃男回稱：「去處理那個垃圾袋。」隨即出門。

上午8點左右，黃男持裝有男嬰的黑色塑膠袋，走到高雄市小港區華山路、敬業路口時，看到一處地處偏僻、少有人煙的工地，就將黑色塑膠袋從工地圍籬外丟擲至工地內，而後離去。2人1個月後被員警臨檢，發現2人被通報為失蹤人口，也發現宋女未成年懷孕。經警察詢問孩子的下落時，黃男才說出殺害男嬰的事實。檢警回到工地搜索，但已經無法找回男嬰，生死未卜。檢方對2人依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審將2人重判有期徒刑9年與6年，案經上訴，高雄高分院二審審理後，認為不確定孩子就此死亡，故改認定2人成立殺人未遂罪，此外，2人也符合自首減刑要件，因此減刑。另外又考量宋女未成年懷孕生子，再加上智能障礙，涉世未深，承受極大壓力，因此改認定她犯下「生母殺嬰未遂罪」，最後改將2人分別判刑7年半與1年。黃男未上訴，先行定讞，宋女上訴第三審後，最高法院11日駁回上訴定讞。