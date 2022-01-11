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協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

扁嫂吳淑珍11年前涉入國務機要費案，其私交甚篤的「貴婦團」團長種村碧君遭判名4年。(圖／資料照)

▲曾與前第一夫人吳淑珍交好的種村碧君，更審獲判無罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾經幫前總統陳水扁、吳淑珍夫婦收集發票，協助詐領國務機要費的「SOGO貴婦團」成員種村碧君，一二審均被依照「幫助貪污罪」判刑4年。案經撤銷發回後，高院更一審11日，認為種村碧君雖有收集、提交發票的行為，但與吳淑珍等人並無犯意聯絡，並非共犯，因此逆轉改判無罪。可上訴。

前第一夫人吳淑珍當紅之際，身邊有不少貴婦朋友，而吳婦為詐領國務機要費，要求身旁的貴婦朋友提供購物發票，讓扁珍夫婦詐領數億元的國務機要費。案件爆發後，扁珍遭多起貪污罪嫌起訴，也均遭判刑定讞。而當年吳婦身旁貴婦團的團長、前杏林新生製藥公司負責人種村碧君，檢方認為他是扁珍貪污共犯，提供了135張發票，助扁珍詐領了542萬9220元，因此在2015年對她提起公訴。

一審台北地院認定種村碧君有罪，判刑4年、褫奪公權2年。案件2016年就上訴二審高等法院審理，但種村碧君這時傳出身體出狀況，心率不整問題嚴重，因此聲請停止審判，高院裁准，直到2019年高院才重啟審判程序。而高院前年6月間，仍認定她有罪，還是判刑4年。案經上訴，最高法院撤銷有罪部分，發回更審。

高院更一審審理時，種村碧君仍否認犯罪，主張「我沒有犯罪，我是冤枉的」，說到激動處，更說「我什麼都不知道啦！」而雖然檢方指證歷歷，認為她先前辯稱收集發票是做公益的說法，漏洞百出，但高院更一審，卻做出不同認定。

高院更一審於11日宣判，高院撤銷種村碧君有罪判決，逆轉改判無罪。高院指出，雖然種村碧君確實有蒐集發票、提出發票給與扁家，但種村碧君並不知道發票是被拿來當貪污犯罪工具；亦即高院認為她與本案的貪污被告吳淑珍、陳水扁等人，並無犯意聯絡，彼此間並非正犯、共犯關係。因此高院改判她無罪，可上訴。

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