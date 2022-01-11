過年把好釋帶回家　饒慶鈴攜手盧秀燕邀全民接粒挺鳳梨釋迦

▲饒慶鈴攜手盧秀燕聯手行銷，並集結在台中來自台東的運動員選手一起接粒挺鳳梨釋迦 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推廣台東釋迦，縣長饒慶鈴在11日並再次率團隊前往台中市政府，邀請六都最強棒的女力市長盧秀燕「接粒挺釋迦」，共同行銷讓雙城友好、好「釋」成雙，結果盧市長當場宣布台中市搶先訂購3萬多斤台東鳳梨釋迦。饒慶鈴提到，鳳梨釋迦口感Q彈綿密，營養又香甜，推薦全民作為年節伴手禮，現場更首度曝光「郭婞淳接粒挺釋迦」影片，並號召全國民眾1人1粒，一起接粒挺釋迦。

饒慶鈴表示，去年初因疫情影響鳳梨釋迦銷售量，感謝盧市長幫忙，當時只預期賣3000斤，盧市長化身為最強的推銷員，喊出買到賺到、挺農民拚經濟不分縣市，一口氣就賣了5萬多斤；先前也攜手上個產季的團購王侯友宜市長，讓更多北部民眾品嘗鳳梨釋迦；再與金門縣長楊鎮浯合作，透過農會超市通路販售。今日感謝盧市長再度相挺，除展現女力首長挺農民、拼經濟的暖實力外，更集結在台中來自台東的運動員選手，聯袂站出來力挺家鄉，傳達各界力挺態勢，為台東鳳梨釋迦打開行銷通路。

縣府為了開拓鳳梨釋迦銷售管道，從與新北、嘉義、金門及台中等縣市首長聯手，到媒合全國各通路如全聯、全家、家樂福、企業、台北市旅館公會及防疫女神賈永婕等，一起共推｢好釋+1，好事加起來｣。饒慶鈴也邀請台東女兒、金牌舉重選手郭婞淳「接粒挺釋迦」，並拍攝宣傳影片推廣家鄉的甜蜜滋味。