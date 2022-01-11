▲台東縣東河鄉舉辦【2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華】。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣東河鄉首次以路跑方式舉辦【2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華】活動，網路報名自1月5日開始受到跑者們的熱烈關注，早鳥禮也即將被一掃而空。東河鄉公所特於1月11日舉辦活動記者會，除了感謝各地跑友的熱烈支持以外，也特別針對東河鄉在地的民眾保留每組各50位限量名額，歡迎東河鄉的鄉民朋友踴躍報名，11日至1月22日都可以在東河鄉公所索取報名簡章。

台東縣東河鄉公所表示，本次的路跑路線將連結東河鄉多處特色景點，沿途將經過古意盎然的舊東河橋、人間秘境的泰源幽谷、歷史建築的小馬隧道、猴群經常出沒的登仙橋等，並準備東河鄉農特產晚崙西亞（香丁）等著讓所有跑者大快朵頤，也特別調降各組別報名費讓跑者們吃好喝好及帶走豐富的完跑禮，成為台東地區少數的高CP值賽事，想要參與的跑友千萬不能錯過機會。

▲本次賽事除了路跑之外，更有大地野餐饗宴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華，將於3月26日星期六上午6點在東河鄉的東河橋遊憩區準時鳴槍開跑，整個賽事將分為半馬組（21公里）、小馬組(13公里)、迷你馬組(6公里)的組別，除了半馬組、小馬組的總排名及分組排名可以獲得獎金、獎品之外，完跑的跑友都能獲得主辦單位精心準備的完跑禮。

本次賽事除了路跑之外，更以大地野餐饗宴，邀約民眾在活動當日進行與大自然共食的野餐饗宴，大地野餐饗宴活動將結合小農美食市集，讓跑友們能在路跑之餘可以以野餐形式品嚐到東河鄉在地的特色美食，而東河鄉農會除了於活動中頒發『優秀農業經營管理農戶』、『協助農會業務有功人員』等獎項之外，也特別以晚崙西亞進行趣味競賽、彩繪晚崙西亞小公仔等活動，活動當日更準備上千斤的晚崙西亞，歡迎全國各地的跑友用自己的腳步來體驗東河晚崙西亞（香丁）的美味及感受東河鄉天然景觀與人情味，相關賽事詳情請上台東縣東河鄉公所，官方FB粉絲專頁及眾點報名網查詢。