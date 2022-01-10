台東鳳梨釋迦到金門過年　金門縣訂購破1萬公斤

▲台東縣政府與金門縣政府再度聯手共同行銷台東鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

好釋傳千里，好釋過好年！每年11月至隔年4月是台東鳳梨釋迦的主要產季，在春節前夕更是盛產季節。10日台東縣長饒慶鈴攜手金門縣長楊鎮浯，共同舉辦「金釋至交・好釋過好年」記者會，再次把外銷等級的台東鳳梨釋迦產地直送與金門的鄉親分享，同時2縣的縣農會也共同行銷在地特產，再度開啟雙方合作契機。

饒慶鈴表示，特別感謝金門縣政府再度聯手共同行銷台東鳳梨釋迦，並透過台東縣農會及金門縣農會的協助，讓金門的鄉親不但以本島價享受鳳梨釋迦的甜蜜，也可以在過年前和親友邊團聚邊吃釋迦。對於飄洋渡海的神隊友金門縣相挺購買更深深表達謝意，至目前已破近1萬公斤的訂單，讓前天還在樹上的釋迦，今天已經出現在金門的餐桌上。饒慶鈴也強調，面對1月份過年前萬噸的鳳梨釋迦採收量，會繼續努力行銷，記者會上也邀請了東森YOYO台的哥哥姐姐，於會中新發表鳳梨釋迦主題歌曲，也請鄉親支持過年吃釋迦，好釋攏底迦！

▲台東縣政府與金門縣政府再度聯手共同行銷台東鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長楊鎮浯表示，台東和金門2縣過去一直以來交流相當密切，此次金門開放民眾及各機關預購釋迦僅為第1步，後續尚有許多可相互交流的地方，而台東縣農會為感謝金門鄉親對台東釋迦的支持，後續亦預定向金門縣金酒公司採購等值酒品，讓2縣的情誼更進一步，也希望鄉親們金酒、釋迦一起買起來，讓雙方互利互惠、好釋成雙！