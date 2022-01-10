年前台東警防搶演練　喚起民眾金融業者防衛意識

▲農曆年前關山警察分局實施防搶演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山警察分局偵查隊及池上分駐所為提升金融機構行員警覺心及熟悉通報程序，10日於台東縣池上鄉農會信用合作部實施「防搶演練」，但因演練太過逼真，有民眾驚慌跑出大喊搶劫，經現場員警解釋後，才鬆了一口氣說，「好家在」不是真的。

台東縣關山警察分局偵查隊與池上分駐所為提升金融機構行員警覺心及熟悉通報SOP程序，於台東縣池上鄉農會信用合作部實施「防搶演練」。演練一開始，由偵查隊2位偵查佐擔綱演出的歹徒，頭戴全罩式頭套及口罩，持手槍及開山刀進入農會信用部大廳，並大喊搶劫；行員立即躲藏到桌子底下，並機警的按下通報鈕；池上分駐所接獲通報後，隨即趕赴現場，2名搶匪知不敵手持防彈盾牌、頭戴防彈頭盔及裝備精良的優勢警力，遂依警方指示棄槍高舉雙手就逮。隨後警方依SOP程序加銬搜身後，帶回依法偵辦。但因演練太過逼真，有民眾從大廳奔出大喊「有搶劫」，但經現場員警解釋後，他才鬆了一口氣說「好家在是演習，不是真的」。

▲農曆年前關山警察分局實施防搶演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局表示，為提升金融機構及民眾防搶意識，各分駐(派出)所不定期結合轄內金融機構實施「防搶演練」，偵查隊亦於每半年，實施「防搶暨攔截圍捕演練」，目的就是要員警及金融機構行員均能熟悉處理及報案流程，方能在最短時間內通報線上警力實施攔截圍捕，讓搶匪無所遁逃；另「111年加強重要節日安全維護工作」自1月24日22時起至2月7日24時止實施，為期15日；期間有提供大筆現金存(提)款護鈔及舉家外出簽巡等服務，請民眾多加利用；為了您的安全，再次嚴正呼籲，返鄉團聚切勿飲酒駕車，以免樂極生悲，害人又害己。