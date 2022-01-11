警防詐宣導見成效　「假催繳真詐騙」手法破功

▲警察防詐宣導見成效，假催繳真詐騙手法破功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野分駐所於日前接獲1民眾報案，報案人表示說有自稱中華電信客服來電，說她電話帳單有3萬餘元未繳，但後來又說檢警需要她的個資，以利後續作業等等；但因上次警勤區有來宣導防詐騙，覺得這電話怪怪的，所以報案請員警來協助；員警一聽隨即告知「這就是詐騙電話」。

於日前，台東縣鹿野分駐所值班員警接獲民眾報稱「疑似接到詐騙電話，請員警協助」，警員吳文彥及吳柏義隨即前往；報案人夫妻抱著小孩，話中帶著些許驚慌的向員警表示，電話那頭自稱中華電信客服，說她尚有3萬多元的電話費未繳清，但是說著說著，話鋒一轉，就跟她索取姓名、身分證字號、出生年月日及電話號碼等個資，解釋說便於後續檢警作業；電話掛掉以後越想越怪，想到前幾天警勤區有來宣導防詐騙，所以趕緊報案請員警來協助；員警一聽這狀況直接就說「這就是詐騙電話」！所幸除了個資以外，報案人尚未匯款；員警再次向報案人宣導，無論任何公私機關，絕不會以電話通知繳費，至少會有書面，但若是接到書面通知，還是要上網查詢通知單為，並去電向通知單位查詢，避免收到「假公文」，因為「多一分的警覺、少一分的損失」，請民眾務必「小心、小心、再小心」。

台東縣關山警察分局表示，假冒醫院、電信局、警察局、檢察官等詐騙手法層出不窮，若接獲可疑來電，一定要提高警覺並多加求證，務必謹記3要訣：「冷靜」、「查證」及「報警」，撥打110或反詐騙諮詢專線165查詢，避免掉落詐騙圈套。