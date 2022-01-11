「馬來西亞男」要求匯30萬合約金　雲林診所急著找醫師險遭詐

▲郵局內一名婦女正要匯款給馬來西亞自稱醫師男子合約金，聘任回自家診所工作，最後在警員一一分析及舉例個是詐騙手法，婦人才驚覺真的被騙，保住30萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣臺西警分局1月6日接獲麥寮郵局通報，指出一名婦女臨櫃欲匯款給自稱醫生男子，其所述狀況很可疑，擔心婦女遭到詐騙，請警方協助。警員趕至現場了解，婦女正要匯款給馬來西亞一名自稱醫師男子合約金，聘任回自家診所工作，最後在警員一一分析及舉例個是詐騙手法，婦人才驚覺真的被騙，保住30萬。

臺西警分局指出，麥寮分駐所警員李孟哲、殷嘉佑獲報後前往郵局，賴姓行員表示有一名婦人欲臨櫃匯款，詢問相關訊息欲言又止，懷疑可能被詐騙。

員警詢問許姓婦人（64歲）為何匯款，許婦說在網路認識一位馬來西亞的醫生，因為自家診所需要僱請一位醫生，所以想聘請他回自家診所工作，許婦更提到，因臺灣的醫生很難聘請，難得該男子有意願到診所服務，但對方提供帳戶稱需要先匯款美金1萬700元 、約新臺幣30萬元，許婦不疑有他，前往郵局堅決要匯款。

最後經警員苦苦相勸，舉例各種詐騙手法，才驚覺可能受騙，打消匯款念頭，成功保住辛苦錢，員警並進行防詐宣導，切勿輕信網路上訊息、交友軟體，勿隨意相信陌生人任何匯款要求，如有疑問可與派出所聯繫查證，以防受騙，婦女最後也表示，感謝警方及行員能夠及時阻詐，避免辛苦錢遭受詐騙。

臺西警分局長黃念生對於員警與郵局行員聯手成功阻詐即時保住民眾的血汗錢表示感謝，立即至郵局表揚攔阻有功行員及員警，並呼籲民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失。

▲臺西警分局長黃念生對於員警與郵局行員聯手成功阻詐即時保住民眾的血汗錢表示感謝，立即至郵局表揚攔阻有功行員及員警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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