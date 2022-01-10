顏家痛失中二「只是逗點」！綠營再喊下架1家族

▲顏寬恒敗選後現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中市第二選區立委補選結果昨（9日）出爐，民進黨候選人林靜儀以8000票大勝對手顏寬恒。台灣基進新聞部副主任陳子瑜認為，中二補選只是個「逗點」，因為還有一個地方派系「雲林張家」，需要大家共同的關注。對此，民進黨立委蘇治芬也發文疾呼，「下架張家讓雲林更好。」

陳子瑜9日在臉書發文表示，中二補選是台灣民主的縮影，「就像台灣的民主化，從自由中國到美麗島，爭取自由的道路從不簡單，也從不氣餒。」但他也坦言，中二補選只是個逗點，「因為，還有一個地方派系，需要大家共同的關注：雲林張家。通往自由之路，我們繼續走下去。」

▲台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀勝出。（圖／記者湯興漢攝）

蘇治芬10日也在臉書高喊，「下架張家，讓雲林更好」。她指出，關於雲林張家的政治結構，相信所有雲林鄉親感受都很深刻，「不管是蒜頭的價格，還是林內焚化爐的弊案，『青埔宮』都在幕後有很大的影響力。」

蘇治芬進一步揭露，「張麗善胞兄胞弟2人違建、佔用國土案…張榮味青埔豪華農舍今仍安在；張啟盟濫墾斗六咬狗段山坡地，佔用林務局、國產署國有地近1700平方公尺，把政府吃夠夠。」她強調，「下架張家，讓雲林更好」這是不分世代雲林人共同的目標，也是唯一的目標。