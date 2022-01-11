中二選後傳下架張家　張麗善回應「莫忘雲林還有蘇家」

▲針對中二選後傳「下架張家」，雲林縣長張麗善首度親自回應，除強調專心做好縣政以外，請大家別忘了雲林還有一個蘇家（指蘇治芬）。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中市第2選區立委補選9日落幕後，台灣基進新聞部副主任陳子瑜提到還有一個地方派系「雲林張家」，需要大家共同的關注，民進黨立委蘇治芬也發文疾呼，「下架張家讓雲林更好」。對此，雲林縣長張麗善首度親自回應，除強調專心做好縣政以外，請大家別忘了雲林還有一個蘇家（指蘇治芬）。

雲林縣長張麗善昨（10）日低調透過新聞處長羅楚東對發表看法，除簡單以縣長張麗善專心縣政時蘇治芬正在台中拼選舉，並反駁蘇治芬的言論一向仇恨值很高，雲林縣府不予置評。

今日上午於春節系列活動記者會上，媒體聯訪時問及針對最近綠營傳出要下架張家的看法，張麗善首度親自回應表示：「會先專心推動縣政，創造親鄉福祉，也急著要把以前縣長沒做好的事情趕快做好，這才是真正對雲林鄉親最大幫助，這部分會很努力趕快做」。

媒體接著追問，中二選後大家對地方派系和選民結構正在改變，未來您在競選連任有什麼樣的選戰策略，張麗善回說：「不要忘了雲林還有一個蘇家，蘇家在雲林從政時間不會比張家短，從政的角色扮演也扮演了相當多的角色。」臨走前她又再次強調，「雲林不是只有張家，還有個蘇家，大家請別忘了」。



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