「複製台中顏家打法」下架雲林張家　他曝1關鍵沒這麼容易

記者黃翊婷／綜合報導

台中市第二選區立委補選由民進黨候選人林靜儀勝出，台灣基進新聞部副主任陳子瑜、民進黨立委蘇治芬皆點名下一步要下架雲林張家。對此，資深媒體人黃揚明認為，雲林縣與台中市第二選區的結構不同，想要複製對戰顏家的模式來打張家，雖然不是不可能，但也沒有這麼容易。

▲綠營喊話要下架雲林張家。圖為雲林縣長張麗善。（資料照／記者蔡佩旻攝）

台中市第二選區立委補選，林靜儀以8000票大勝對手顏寬恒，重創藍營士氣。台灣基進新聞部副主任陳子瑜9日在臉書發文表示，中二補選只是一個逗點，「因為還有一個地方派系需要大家共同關注，雲林張家。通往自由之路，我們繼續走下去。」

蘇治芬10日也在臉書高喊，「下架張家，讓雲林更好」。她指出，關於雲林張家的政治結構，相信所有雲林鄉親感受都很深刻，「不管是蒜頭的價格，還是林內焚化爐的弊案，『青埔宮』都在幕後有很大的影響力。」

▲顏寬恒敗選重創藍營士氣。（圖／記者李毓康攝）

不過，資深媒體人黃揚明10日在臉書以「今日台中顏家，明日雲林張家？」為題，討論綠營複製對戰顏家的模式，是否有可能下架張家，他直言，「或許要像中二選區那樣沒有這麼容易。」

黃揚明點出關鍵就在雲林縣與台中市第二選區的結構不同，雲林人口老化，缺乏新移入人口的刺激，難以改變在地結構，但從2014年和2018年的雲林縣長之戰來看，民進黨籍的前縣長李進勇曾以領先14％得票率的戰績擊敗對手張麗善（現任雲林縣長），所以綠營想要打敗張家也不是完全不可能。