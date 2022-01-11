F-16V墜海現場曝！陸海空齊出鎖定消失光點　全力搜救失聯飛官　

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

F-16V戰機驚傳失聯！機號6650由上尉飛官陳奕駕駛的一架F-16V戰機11日在嘉義空軍基地起飛後，下午在水溪靶場周邊空域執行對地攻擊科目訓練時，被僚機目擊機體因不明原因突然呈現大角度墜海，於15時25分在東石外海光點消失，目前空軍、國搜中心、海巡署及在地警消等都已出動救援，希望能傳來好消息。而稍早F-16V戰機的落水點也曝光。

▲F16V戰機失聯，海陸空出動搜救。（圖／記者翁伊森翻攝）



國搜中心指出，有民眾目擊F-16V戰機於鰲鼓溼地北堤西側墜入海面，已派遣國防部直升機2架前往搜救中，海巡派1艇執行海面搜救，警察、消防、海委會岸巡人員及嘉義縣救難協會前往岸際搜救。

▲機號6650由飛官陳奕駕駛的一架F16V戰機11日在嘉義空軍基地起飛後，下午15時25分於東石外海消失光點。（圖／記者林敬旻攝）



據了解，失聯的上尉飛官陳奕畢業於空軍官校航空太空工程學系，曾在臉書上發文指出當初從軍的原因是因為「想飛」。陳奕指出，他後續經過嚴格的入伍訓和官校的新生月磨練後，也漸漸地清楚自己未來的身份，在學校經歷了實習幹部的訓練，了解到領導是門學問，以身作則，才能和團隊一起完成任務。「從一年級到現在四年級，每天不斷叮嚀自己，能力越大，責任越大，把自己做好，才有資格領導他人，期許自己能在往後的軍旅生涯繼續保持這樣的精神，飽滿的稻穗總是垂得越低。」

▲▼F16V戰機失聯，布袋海巡隊等全面出動進行海陸空搜救。（圖／中部分署提供）



▲F16V失聯飛官陳奕。（圖／翻攝自臉書）