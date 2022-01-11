男大生期末考前騎車夜遊命喪西濱　家人殯儀館見最後容貌淚崩　　

▲新竹市中華大學5名男大生，期末考前騎重機前往苗栗夜遊；回程時，其中1名戴姓學生，慘遭拖板車輾斃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市中華大學5名男大學生，10日上午前往苗栗後龍好望角遊玩後，各自騎機車北上返校，行經西濱時卻發生車禍意外，1名19歲戴姓同學遭拖板車輾過當場死亡；學校也立刻通知家屬，戴男父親、母親及哥哥隨即前往殯儀館見孩子最後容貌，母親難過哭泣無法言語；學校也表示將會協助家長後續處理。

據同學表示，原訂10日開始就是學校表定的期末考周，大家想在考前夜遊後趕緊回到宿舍準備，夜遊完後覺得時間還早，一夥人就轉往後龍好望角看風景、吹吹風，預計早上9點左右離開，準備回新竹；怎樣也沒想到會在回家路上發生這樣的事。

▲▼戴男父母和哥哥，也在禮儀公司協助下到生命園區見最後一面；學校也會對他同學們進行心理諮商。（圖／記者黃孟珍翻攝）

學務處生輔組劉組長也指出，戴同學在校成績還算不錯，與同學相處也相當融洽，從新北到新竹念書後，還到加油站打工賺取生活費，以減輕家長的負擔；至於後續的部分，關於學生平安保險，以及急難救助的申請，學校方面也會幫忙處理。

劉組長也說，對於目擊整起意外事件的其他同學們，校方也會先請諮商中心輔導心理狀況；只是過年在即，又發生這樣的事，也只能先協助家長處理後續事宜。

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