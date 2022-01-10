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社會 社會焦點 保障人權

大學生超車遭輾爆頭慘死　同學驚魂未定發抖呆坐路旁

記者黃孟珍／苗栗報導

西濱快速道路苗栗縣後龍鎮灣瓦段，10日上午發生一起死亡事故！1名20歲戴姓男大生騎車行經事故路段時，疑似因為想從左側超車，卻不慎失控打滑，連人帶車倒地，結果遭到後方疾駛而來的拖板車當場輾過爆頭慘死。

▲5名新竹大學生騎上西濱後，其中1人欲超車失控摔倒，遭後方大貨車輾過腦漿四溢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲5名新竹大學生騎重機上西濱後，其中1人欲超車失控摔倒，遭後方大貨車輾過腦漿四溢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，這5名從新竹到後龍鎮好望角遊玩的大學生，準備沿著台61線返回新竹時，當時1輛由鄧姓男子載著怪手的拖板車，同樣從同側方向側車道行駛；拖板車因上坡路段速度較緩慢，這5人分別從左側超車，騎在第4輛的戴男突然倒地，鄧來不及反應，直接輾過戴男，戴男頭部被車輪輾過，當場腦漿四溢死亡。

▲▼戴男的同學目睹整起意外發生後，全都驚魂未定的坐在一旁；戴男家人得知消息後，悲慟的前往殯儀館 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼戴男的同學目睹整起意外發生後，全都驚魂未定的坐在一旁；戴男家人得知消息後，悲慟的前往殯儀館 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼戴男的同學目睹整起意外發生後，全都驚魂未定的坐在一旁；戴男家人得知消息後，悲慟的前往殯儀館 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

戴男的同學目睹整起意外後，全都驚魂未定的坐在一旁，怎樣也想不到高高興興出遊，竟會發生這樣的意外；經警方初步研判，鄧男當時正載運怪手要前往施工處，因載運怪手行車速度較慢，才會使得這群學生從旁邊超車才會釀禍，至於詳細責任歸屬，還需警方進一步釐清中。

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