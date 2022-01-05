驚悚影片曝！2女機車雙載去看病　突左倒慘被曳引車輾過雙亡

記者賴文萱／高雄報導

高雄死亡車禍！今（5）日上午11點多，在仁武區仁林路與林森巷路口發生機車跟砂石車事故，監視器影像曝光，可見一輛機車突然在路上往左倒，後方一輛砂石車就直接輾斃2名婦人，畫面怵目驚心。據了解，2名婦人為朋友，原本相約去一起去仁武區烏林里看診，不料卻發生憾事，曳引車駕駛現場實施酒測為零。

▲騎車突重心不穩往內倒，機車雙載2女當場遭曳引車輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起死亡車禍發生在上午11點多，從曝光的監視器影像來看，52歲的楊姓婦人騎機車載著68歲的姚姓婦人，不過，疑似重心不穩，突然在路上往左倒，緊接著後方一輛砂石車就直接輾斃2名婦人，畫面怵目驚心。

據了解，2名婦人為朋友關係，原本相約去一起去仁武區烏林里看診，不料卻發生憾事，曳引車駕駛現場實施酒測為零。





▲▼高雄機車雙載2女突重心不穩往內倒，慘被後方大車輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

59歲砂石車余姓駕駛現場實施酒測為零，該起事故後續由交通分隊，偵查隊到場處置。仁武分局呼籲，大型車防禦駕駛觀念的重要性，提醒各位用路人務必與大型車保持安全距離，切勿超車或併行，以免進入大型車前後及左右兩側後照鏡無法看見的視野死角及內輪差範圍；此外，亦會受到大型車高速行進時產生的氣流影響而不慎晃動摔倒造成交通事故。