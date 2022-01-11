莊瑞雄轟潘孟安「手握權力要節制」　嘆：對不起民進黨前輩努力

▲民進黨立委莊瑞雄舉行記者會回應媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委周春米今（11日）宣布參選屏東縣長，初選競爭對手的民進黨立委莊瑞雄上午先透過聲明稿砲轟，「放棄理想與國民黨地方派系勾結，選民厭惡國民黨地方派系」，周則回應「服務不分黨派」；莊中午再開記者會痛罵，跟國民黨地方派系結合是民主之恥，對不起民進黨前輩在屏東的努力，並點名同為老縣長的曹啟鴻及行政院長蘇貞昌「應該特別有感」，暗中向屏東縣長潘孟安喊話稱「手握權力要節制」。

根據媒體報導，早自前年10月開始，藍營地方要角就已開始為周春米舉辦基層座談會，形式從30多人的客廳會到近150人規模的動員大會，已在屏東市裡辦了超過50多場；而國民黨籍屏東市長林協松也數度與周同框，引發藍營基層反彈，而林則回應，他支持的是對屏東市有建設的立委，考量的是如何對屏東市的施政有利、對市民最好。

莊瑞雄今天上午透過聲明回應周春米宣布角逐屏東縣長，嗆聲「放棄理想與國民黨地方派系勾結，選民厭惡國民黨地方派系」，砲火猛烈，中午再舉行記者會說，有過去民進黨公職前輩近期掛出看板，呼籲屏東縣的未來不能指定接班，屏東的命運必須共同決定，「尤其跟地方派系結合是民主之恥，期待這場現場初選，比的是理念和價值和操守。」

莊瑞雄直言，台中市第二選區立委補選讓外界看到國民黨地方派系壟斷資源，希望黨內競爭同志拒絕跟魔鬼共舞，展開光明正大的初選。

媒體問及，莊瑞雄的指控是否有具體事證？莊說，「只要Google一下就有」，就連國民黨部主委廖婉汝都發表相關談話，在地方上國民黨介入民進黨初選是「人人皆知」，是公知的事實，這不是民進黨價值，也是民主政治的恥辱，並稱期待良性競爭、公平初選，而不是無所不用其極地引進地方派系勢力，這對不起民進黨前輩在屏東的努力，想必前縣長蘇貞昌、曹啟鴻看到會特別有感？最末他自己「滅火」說，這些話不是任何指控，祝福周春米今天記者會圓滿成功。