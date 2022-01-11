2369億海空戰力提升採購案三讀　民進黨團：國家利益下沒有藍綠

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會11日三讀通過「中央政府海空戰力提升採購特別預算案」，將整體規模新台幣2372億6999萬7000元的特別預算，在採購作業費刪減1000萬元、武器裝備費刪減3億元，改列為2369億5999萬7000元，全數以舉借債務支應。民進黨立院黨團上午舉行記者會，感謝在野黨團支持，民進黨團書記長蔡適應說，這次不分政黨都很重視提升海空戰力的急切性，同時也是為了因應中國對台威脅、軍機繞台，給其嚴正警告。

民進黨立院黨團今天上午舉行「特別預算通過、強化海空戰力」記者會，財政委員會召委、民進黨立委鍾佳濱說明，財政委員會審查該預算案時，各黨團對於3個主決議有共識，均表示全力支持強化國防，不過對於採購過程如何公開透明、接受國會監督各有不同主張，過去國防預算因其高度機敏性，常被外界質疑是「不能打開的黑盒子」，這次終於參考《採購法》規定，讓中科院未來採購能受國人監督，國防部也會在5年內定期向立法院報告。

蔡適應表示，這次預算案通過並沒有通過表決程序，因為朝野各黨團最後都同意了朝野協商結論，代表不分黨派都很重視提升海空戰力的急切性，同時也是為了因應中國對台威脅、軍機繞台，快速通過該預算案，給中國嚴正的警告。

民進黨立委王定宇說，這次預算案協商創下一個非常好的範例：在國家的利益下，沒有藍綠的差別，我們應該是同一陣線；他說，包括在對中科院的監督、提升國防戰力方面朝野均得到共識，刪減、動支預算項目也獲得共識，盼藉此讓台灣的下一步走得更好、更遠，也期盼在野黨未來揚棄過去「焦土」的模式，給予國軍最堅強的後盾。