被控與魔鬼共舞　周春米回擊莊瑞雄：服務問政不分黨派

▲民進黨立委周春米宣布投入2022年屏東縣長初選，屏東縣長潘孟安等人到場力挺。（圖／周春米國會辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委周春米11日宣布參選屏東縣長，卻遭已宣布參選的民進黨立委莊瑞雄批評，「民眾拒絕與魔鬼共舞」。對此，周春米反擊，自己擔任立委職務6年以來，服務、問政都是不分黨派，而屏東縣長潘孟安在屏東的施政也是不分黨派，都是為了全屏東鄉親的利益。

周春米11日上午在屏東市中山黃昏市場舉行「屏東向前，屏東好過日」記者會，正式宣布參選2022屏東縣長黨內初選，並且獲得跨黨派33鄉鎮市的各界人士，共同推薦「接棒」擔任下屆縣長。

莊瑞雄稍早表示，從中二立委補選的選舉結果，人民已經很清楚地告訴大家，選民厭惡國民黨地方派系，希望黨內同志能理解這些訊息，拒絕與魔鬼共舞，讓黨內初選回到正軌，來一場光明正大、公平的選舉。

對此，周春米受訪時強調，自己擔任立委職務6年以來，服務、問政都是不分黨派，而潘孟安在屏東的施政也是不分黨派，都是為了全屏東鄉親的利益。

周春米說明，今天她要爭取的是屏東縣長這個非常重要、神聖的職務，一定是要爭取每個鄉親的認同，「盡全力地來握住每個鄉親的手，聽到每個鄉親的聲音」。

潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。