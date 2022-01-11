周春米投入屏東縣長初選　鍾佳濱：民眾力挺正派候選人

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委周春米11日宣布參選屏東縣長，民進黨立委鍾佳濱表示，民進黨初選過程各自爭取認同、大選團結對外，「讓屏東的縣長由屏東縣民決定，仍是我們一貫的理念」，台灣經歷公投、兩次補選的選舉活動後，深刻理解到只要民進黨推出優秀的人選，民眾就會挺正派的候選人。

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）



屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。

周春米11日上午在屏東市中山黃昏市場舉行「屏東向前，屏東好過日」記者會，正式宣布參選2022屏東縣長黨內初選，並且獲得跨黨派33鄉鎮市的各界人士，共同推薦「接棒」擔任下屆縣長。

對此，鍾佳濱受訪時回應，他同樣給予祝福，並且希望圓滿順利，民進黨初選過程各自爭取認同、大選團結對外，「讓屏東的縣長由屏東縣民決定，仍是我們一貫的理念」。

鍾佳濱認為，台灣經歷公投、兩次補選的選舉活動後，深刻理解到只要民進黨推出優秀的人選，民眾就會挺正派的候選人。

鍾佳濱指出，此次婦產科醫師林靜儀的參選，就是能以其正派的形象與過去專業的表現，成功終結顏家包攬壟斷、資源分配的地方派系，抗衡全力護航顏家的國民黨市長與整個台中市政府。

鍾佳濱強調，現階段他不僅是屏東選出的立委，要為家鄉爭取建設，同時也是國會議員，有義務為國家未來盡一份力，因此身為財政委員會的召委，仍在立法院固守崗位，協助推動「海空戰力提升特別預算」，對抗中國不斷擴大的軍事行動，短時間內提升台灣的防衛能力，確保國家安全。