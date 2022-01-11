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周春米宣布參選屏東縣長　莊瑞雄：人民拒絕與魔鬼共舞

▲民進黨立委莊瑞雄宣布投入黨內屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委周春米11日宣布參選屏東縣長，民進黨立委莊瑞雄表示，屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長，而不是一個為了贏得初選，無所不用其極，放棄理想與國民黨地方派系勾結，選民厭惡國民黨地方派系，希望黨內同志能理解這些訊息，拒絕與魔鬼共舞。

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。

周春米11日上午在屏東市中山黃昏市場舉行「屏東向前，屏東好過日」記者會，正式宣布參選2022屏東縣長黨內初選，並且獲得跨黨派33鄉鎮市的各界人士，共同推薦「接棒」擔任下屆縣長。

對此，莊瑞雄受訪時回應，他祝福周春米，希望屏東這次初選能建立黨內良性競爭的典範。

莊瑞雄指出，從這次台中市第二選舉區立委補選的結果，可以看出台灣的民主素養有很大的提升，民眾對於傳統「吃銅吃鐵」的地方派系是唾棄的，「初選比的是價值、路線與操守，而不是妥協與利益交換」。

莊瑞雄認為，屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長，而不是一個為了贏得初選，無所不用其極，放棄理想與國民黨地方派系勾結，「指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥」。

莊瑞雄強調，從中二立委補選的選舉結果，人民已經很清楚地告訴大家，選民厭惡國民黨地方派系，希望黨內同志能理解這些訊息，拒絕與魔鬼共舞，讓黨內初選回到正軌，來一場光明正大、公平的選舉。

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