　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／周春米明宣布參選屏東縣長　跨黨派33鄉鎮市代表力挺接棒

▲▼周春米（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委周春米。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，在莊瑞雄日前率先表態宣布參加民進黨屏東縣長初選後，周春米也將在22日正式宣布參選，並表示已經獲得跨黨派33鄉鎮市的各界人士，共同推薦「接棒」擔任下屆縣長。

根據周春米辦公室規劃，周春米11日上午9時30分將在屏東市中山黃昏市場舉行「屏東向前，屏東好過日」記者會，正式宣布參選2022屏東縣長黨內初選，屆時將邀請黨內立委及縣市首長出席相挺，並在記者會上發表參選理念及施政願景。

周春米辦公室說明，周春米將宣布參選民進黨屏東縣長初選記者會，以「屏東向前，屏東好過日」為主題，由「屏東在地力量」陪同誓師出發，包括來自33鄉鎮市的不分黨派鄉鎮長、縣議員、代表、村里長、農漁會、社團等各界人士，都會一起推薦周春米接棒擔任下屆縣長，讓屏東繼續向前。

事實上，潘孟安在去年12月12日出席「4個不同意、台灣更有力」公投說明會時表示，「下屆屏東縣長接班人唯一支持周春米」，要讓屏東的縣政得以延續下去，屏東的縣政要延續，需要一位靜靜的、挽袖做事的人，為屏東再造屏東價值，「在公投過去後，支持周春米來接棒」。

莊瑞雄當時表示，如果過去大家敬愛的前屏東縣長曹啟鴻也搞指定接班這回事的話，「那可能今天的縣長，可能不是我們的潘縣長了」，卸任的縣長其實只有交棒的問題，屏東的未來，是由大家共同來決定，「不能被指定」。

鍾佳濱受訪時則說，即將卸任的縣市長是交棒、而非接班，民進黨的傳統是黨提名的人選出爐後，就應全黨團結，黨員對此都非常清楚，對於潘孟安說出的接班說法，很多人都不熟悉，「就民主的傳統來說，就只有交棒、沒有接班」。

ET快訊
LINE瘋傳「台灣進入Omicron關鍵期」14點建議！醫師
半個台灣急凍！17縣市低溫特報　明晚起下探「個位數」
台塑員工「可領7個月年終」！　2021年大賺2400億
最硬教召「全程野宿、不准叫外送」！　1族群嗨爆：想報名
《女人我最大》女星突宣布：已結婚2年！老公顏值超帥
快訊／北市加開7中型接種站　柯文哲：110萬人月底符合打第三
桃機擴大篩檢「陽性率出爐」　王必勝：是好現象
今本土再＋6！前台大醫：這是好事　最怕爆這1點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

東南亞線運價夠高萬海12月營收未受美西南線暫停影響　月增1.55%

二級警戒至1／24　內政部：大型宗教活動需地方政府同意

承擔中二砲火　羅智強：國家機器追擊盧秀燕的態勢已經擺出

柯文哲宣布一周10個不明感染源停止內用　超過200重啟防疫專責旅館

圖／侯友宜「平安祥虎」春聯、福袋來了　索取方式看這裡

議員籲「恢復校園用餐隔板」　柯文哲答應：可以請學校開始弄

快訊／民進黨三連勝　蔡英文召開首場選對會延後啟動2022年選舉

快訊／北市加開7中型接種站　柯文哲：110萬人月底符合打第三劑

總統府「虎年」福袋、春聯、紅包曝光！　免費領取辦法看這裡

顏寬恒連輸2次　涂醒哲：顏家大敗是媽祖顯靈天佑台灣

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

東南亞線運價夠高萬海12月營收未受美西南線暫停影響　月增1.55%

二級警戒至1／24　內政部：大型宗教活動需地方政府同意

承擔中二砲火　羅智強：國家機器追擊盧秀燕的態勢已經擺出

柯文哲宣布一周10個不明感染源停止內用　超過200重啟防疫專責旅館

圖／侯友宜「平安祥虎」春聯、福袋來了　索取方式看這裡

議員籲「恢復校園用餐隔板」　柯文哲答應：可以請學校開始弄

快訊／民進黨三連勝　蔡英文召開首場選對會延後啟動2022年選舉

快訊／北市加開7中型接種站　柯文哲：110萬人月底符合打第三劑

總統府「虎年」福袋、春聯、紅包曝光！　免費領取辦法看這裡

顏寬恒連輸2次　涂醒哲：顏家大敗是媽祖顯靈天佑台灣

東南亞線運價夠高萬海12月營收未受美西南線暫停影響　月增1.55%

台大醫院研發「心律不整App」　1分鐘就可偵測心房顫動！

年租4百萬不要！　泰滾火鍋房東抬價近5千萬賣店面

山中秘境「千株櫻花」月中盛放！還能換和服漫步粉爆花海中

第15屆桃園希望工程獎助學金　11名同學獲獎大專生1年12萬

小一弟講不聽！新竹媽震撼教育「陪他公園流浪」　結局萬人讚爆

二級警戒至1／24　內政部：大型宗教活動需地方政府同意

年前屏東警防搶演練　喚起民眾金融業者防衛意識

見爸爸回家...黑柴躲桌下「兩眼發抖」不理人　網發毛：快去收驚

醉漢酒駕撞倒機車婦肇逃　休假警官見義勇為負傷逮人

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

政治熱門新聞

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

刪Ｑ是顏寬恒落敗原因？　趙少康曝：其實顏家並不希望罷免陳柏惟

國民黨、顏家敗選內幕曝光

吐槽「國民黨很兩光」　女主播揭真相

顏寬恒「海口腔」謝票　他聽完嘆很不自然

快訊／神隱1天現身　朱立倫：失敗、責難由我一肩扛起

靜儀勝近8千票　黃暐瀚：投票率太高

國民黨開記者會朱立倫神隱！黃暐瀚暴怒

朱立倫神隱記者會　藍委嗆「孬」字貼上身

快訊／入境旅客明起於空側進行PCR落地採檢　陽性直接後送

快訊／侯友宜下令新北賣場暫停試吃　人流管制「2.25平方公尺內1人」

「加上四大公投國民黨已六連敗」　邱毅：朱立倫領軍下焉能不敗？

朱立倫苦果未完？　他曝將上演搶奪大戰

更多熱門

相關新聞

快訊／楊曜聲明「不選2022澎湖縣長」　十步之澤必有香草

快訊／楊曜聲明「不選2022澎湖縣長」　十步之澤必有香草

民進黨立委楊曜10日表示，前澎湖縣長陳光復、澎湖縣議員陳慧玲已表態願意為民眾奉獻所長，因此他將恪守立委職責本分，持續為澎湖的未來發展爭取更多的資源挹注，自己不會參選2022澎湖縣縣長選舉，並建請中央黨部提名優秀同志，為澎湖居民服務。

罷昶失敗「民進黨士氣大振」　許智傑：打響年底九合一選舉前哨戰

罷昶失敗「民進黨士氣大振」　許智傑：打響年底九合一選舉前哨戰

林佳龍操盤勝選有功　陳亭妃：無法選擇戰場

林佳龍操盤勝選有功　陳亭妃：無法選擇戰場

Apple今年首場發表會時間曝！　聚焦iPhone新機

Apple今年首場發表會時間曝！　聚焦iPhone新機

34歲劉詩詩生圖狀態驚艷網

34歲劉詩詩生圖狀態驚艷網

關鍵字：

周春米鍾佳濱莊瑞雄屏東縣長2022潘孟安

讀者迴響

熱門新聞

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面