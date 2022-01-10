快訊／周春米明宣布參選屏東縣長　跨黨派33鄉鎮市代表力挺接棒

▲民進黨立委周春米。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，在莊瑞雄日前率先表態宣布參加民進黨屏東縣長初選後，周春米也將在22日正式宣布參選，並表示已經獲得跨黨派33鄉鎮市的各界人士，共同推薦「接棒」擔任下屆縣長。

根據周春米辦公室規劃，周春米11日上午9時30分將在屏東市中山黃昏市場舉行「屏東向前，屏東好過日」記者會，正式宣布參選2022屏東縣長黨內初選，屆時將邀請黨內立委及縣市首長出席相挺，並在記者會上發表參選理念及施政願景。

周春米辦公室說明，周春米將宣布參選民進黨屏東縣長初選記者會，以「屏東向前，屏東好過日」為主題，由「屏東在地力量」陪同誓師出發，包括來自33鄉鎮市的不分黨派鄉鎮長、縣議員、代表、村里長、農漁會、社團等各界人士，都會一起推薦周春米接棒擔任下屆縣長，讓屏東繼續向前。

事實上，潘孟安在去年12月12日出席「4個不同意、台灣更有力」公投說明會時表示，「下屆屏東縣長接班人唯一支持周春米」，要讓屏東的縣政得以延續下去，屏東的縣政要延續，需要一位靜靜的、挽袖做事的人，為屏東再造屏東價值，「在公投過去後，支持周春米來接棒」。

莊瑞雄當時表示，如果過去大家敬愛的前屏東縣長曹啟鴻也搞指定接班這回事的話，「那可能今天的縣長，可能不是我們的潘縣長了」，卸任的縣長其實只有交棒的問題，屏東的未來，是由大家共同來決定，「不能被指定」。

鍾佳濱受訪時則說，即將卸任的縣市長是交棒、而非接班，民進黨的傳統是黨提名的人選出爐後，就應全黨團結，黨員對此都非常清楚，對於潘孟安說出的接班說法，很多人都不熟悉，「就民主的傳統來說，就只有交棒、沒有接班」。