　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國單日「飆破138萬例」又創新高　1族群接種率超低藏隱憂

▲▼美國疫情,美國,新冠,疫情。（圖／路透）

▲美國疫情再創新高。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國面臨Omicron強襲，10日通報超過138萬新增病例，打破歷史紀錄。由於周末的延遲效應，新冠數據往往在週一激增，若只分析此項目，恐怕不夠全面；儘管如此，整體趨勢仍指出，該國病例大幅暴增，全美各地已經出現勞工及醫療資源短缺的跡象。此外，5至11歲學童的接種進度嚴重落後，也成為隱憂。

《衛報》、《路透社》及《今日美國》等外媒報導，美國感染人數居高不下，不僅10日通報數超過3日的117萬，史上前6高的單日新增確診都發生在過去8天。過去6天，全美平均每日新增確診數都在50萬以上，僅7州數據沒有再創新高，包括亞利桑那州、愛達荷州、緬因州、蒙大拿州、北達科塔州、俄亥俄州和懷俄明州。

與此同時，全美住院人數自去年12月起持續攀升，更在3周內翻倍成長，10日住院人數超過13萬2646例，比去年1月疫情高峰的13萬2051人更多，再度打破紀錄。

▲▼美國染疫住院人數暴增，已創下新高紀錄。美國疫情,美國確診,covid-19（圖／路透）

▲美國染疫住院人數暴增，已創下新高紀錄。（圖／路透）

儘管Omicron引發的症狀似乎較輕微，公衛官員仍警告，大量病例可能導致醫療體系超載，許多醫院已出現病患暴增、員工人數卻嚴重不足的情況，只好暫停選擇性手術（elective procedures）。學校也面臨師資短缺、防疫配套措施不足以及學童疫苗接種率落後等問題。

芝加哥上周開學後又突然停課，因為在防疫規範方面，教師工會與學區無法達成共識；舊金山灣區老師發動「請病假」抗爭，要求染疫者獲得更多N95口罩、篩檢工具及支薪病假。全美第二大公立學區洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）祭出新規，要求所有師生出示檢測陰性證明，在校園內戴上醫療用口罩。

儘管如此，全美仍有成千上萬兒童尚未接種疫苗，以洛杉磯聯合學區為例，雖然12歲以上學童接種率達86%，5至11歲學童卻僅15.7%。根據目前臨床試驗數據，孩童接種疫苗並未出現嚴重健康疑慮，或者長期副作用，但許多家長仍非常擔憂。

美近13.3萬人染疫住院創新高！　過去6天日增50萬例

 
ET快訊
快訊／國民黨前立委龐建國墜樓！　享壽68歲
低消1杯飲料被罵翻　店家發聲了「開大絕2招神轉」
電擊棒塞嘴灌神仙水！他遭私刑亡　4煞屍體旁吃泰國菜
李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」　曝與病毒共存3後果
快訊／落地PCR「揪出17確診」！　王必勝：比想像多
桃機31人染疫「何時升三級」？　醫給答案了
恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝！　驚見2大天后在名單
快訊／桃機3救護車急開往醫院！　確診人數待確認
快訊／跌到9.6℃　1圖看強烈冷氣團南下中
台積電領日本千億補助！　條件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際太空站驚現「大猩猩」掙脫抓狂！猛追太空人　竟是他偷渡來的

禁新疆產品被出征　英特爾道歉後刪除公開信涉疆言論

美洲獅突然出現在身後！　男「獅吼功」意外逃死40秒絕命追殺片曝光

富豪殘殺3人逍遙40年！紀錄片說溜嘴「我殺的」反轉遭逮　病逝獄中

美國單日「飆破138萬例」又創新高　1族群接種率超低藏隱憂

垃圾桶傳哭聲！路人嚇壞「翻出滿血嬰兒」　年輕媽狠心甩嬰畫面曝

醫學史首例！　美57歲垂死病患「移植豬心」救回來了

歐盟監測機構：過去7年創「全球史上最高溫」紀錄

日防衛省宣布積極開發「電磁砲」　反制極音速武器

快訊／賽普勒斯西部外海「規模6.3強震」　震源深度60公里

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

國際太空站驚現「大猩猩」掙脫抓狂！猛追太空人　竟是他偷渡來的

禁新疆產品被出征　英特爾道歉後刪除公開信涉疆言論

美洲獅突然出現在身後！　男「獅吼功」意外逃死40秒絕命追殺片曝光

富豪殘殺3人逍遙40年！紀錄片說溜嘴「我殺的」反轉遭逮　病逝獄中

美國單日「飆破138萬例」又創新高　1族群接種率超低藏隱憂

垃圾桶傳哭聲！路人嚇壞「翻出滿血嬰兒」　年輕媽狠心甩嬰畫面曝

醫學史首例！　美57歲垂死病患「移植豬心」救回來了

歐盟監測機構：過去7年創「全球史上最高溫」紀錄

日防衛省宣布積極開發「電磁砲」　反制極音速武器

快訊／賽普勒斯西部外海「規模6.3強震」　震源深度60公里

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！享壽68歲

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

批中二補選不公平、民進黨共產極權　沈智慧：我難過到快喘不過氣

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

如月車站？立委怕爆！深夜在熟悉路口等不到人　網友：一模一樣

慶今天「完美6個1」　新聞雲App加送「111份衛生棉組合＋一年份」

碰一下噴白煙！2機車擦撞瓦斯桶「被打開」　超巧合畫面曝光

蛋黃區供給一頭熱　2主因迫高雄蛋白「新案瀕臨消失」

三峽大板根泡湯＋餐食才1199元　加贈森林觀光門票超划算

鳳梨不忍了！痛訴長期遭「情緒勒索」拒借錢　釣出失業陳柏惟求救

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

國際熱門新聞

麵包店女工清攪拌機　同事誤觸開關捲入慘死

6個月沒領到薪水　阿富汗駐中國大使離職走人

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

為了性高潮　食人魔被判無期徒刑

巴西巨石崩砸釀10死　專家：這1點不尋常

研究：感冒生成T細胞　有助防COVID-19

醫學史首例！美57歲垂死病患「移植豬心」

5年前還不會英語！男童現在智商比愛因斯坦高

新加坡數據：莫德納疫苗降低死亡率最有效

輝瑞執行長：Omicron疫苗三月推出

北京籲立陶宛糾正錯誤　美國重申挺立台深化合作

賽普勒斯科學家：Deltacron首例是境外移入

日內瓦會談　俄對美保證無意入侵烏克蘭

更多熱門

相關新聞

河南「Delta＋Omicron」雙病毒夾擊 安陽全市市民不出戶

河南「Delta＋Omicron」雙病毒夾擊 安陽全市市民不出戶

大陸河南省昨（11）日新增本土確診病例87人，以許昌市檢出74例最多，主要是感染新冠Delta變種病毒。此外，受到天津Omicron變種病毒跨省傳播的安陽市也出現2起確診病例，使得安陽疫情防控指揮部立即升級防控措施，全市禁止機動車輛行駛，市民也被要求「足不出戶」，藉此阻斷疫情持續擴散。

富豪殘殺3人逍遙40年！紀錄片說溜嘴「我殺的」秒遭逮

富豪殘殺3人逍遙40年！紀錄片說溜嘴「我殺的」秒遭逮

Omicron去年12月中就殺進天津　社區傳播已三代

Omicron去年12月中就殺進天津　社區傳播已三代

路人垃圾桶翻出滿血嬰　遺棄畫面曝光

路人垃圾桶翻出滿血嬰　遺棄畫面曝光

醫學史首例！美57歲垂死病患「移植豬心」

醫學史首例！美57歲垂死病患「移植豬心」

關鍵字：

北美要聞新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

「老是被做愛聲吵醒」　真相曝光笑翻

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面