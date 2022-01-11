美國單日「飆破138萬例」又創新高　1族群接種率超低藏隱憂

▲美國疫情再創新高。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國面臨Omicron強襲，10日通報超過138萬新增病例，打破歷史紀錄。由於周末的延遲效應，新冠數據往往在週一激增，若只分析此項目，恐怕不夠全面；儘管如此，整體趨勢仍指出，該國病例大幅暴增，全美各地已經出現勞工及醫療資源短缺的跡象。此外，5至11歲學童的接種進度嚴重落後，也成為隱憂。

《衛報》、《路透社》及《今日美國》等外媒報導，美國感染人數居高不下，不僅10日通報數超過3日的117萬，史上前6高的單日新增確診都發生在過去8天。過去6天，全美平均每日新增確診數都在50萬以上，僅7州數據沒有再創新高，包括亞利桑那州、愛達荷州、緬因州、蒙大拿州、北達科塔州、俄亥俄州和懷俄明州。

與此同時，全美住院人數自去年12月起持續攀升，更在3周內翻倍成長，10日住院人數超過13萬2646例，比去年1月疫情高峰的13萬2051人更多，再度打破紀錄。

▲美國染疫住院人數暴增，已創下新高紀錄。（圖／路透）

儘管Omicron引發的症狀似乎較輕微，公衛官員仍警告，大量病例可能導致醫療體系超載，許多醫院已出現病患暴增、員工人數卻嚴重不足的情況，只好暫停選擇性手術（elective procedures）。學校也面臨師資短缺、防疫配套措施不足以及學童疫苗接種率落後等問題。

芝加哥上周開學後又突然停課，因為在防疫規範方面，教師工會與學區無法達成共識；舊金山灣區老師發動「請病假」抗爭，要求染疫者獲得更多N95口罩、篩檢工具及支薪病假。全美第二大公立學區洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）祭出新規，要求所有師生出示檢測陰性證明，在校園內戴上醫療用口罩。

儘管如此，全美仍有成千上萬兒童尚未接種疫苗，以洛杉磯聯合學區為例，雖然12歲以上學童接種率達86%，5至11歲學童卻僅15.7%。根據目前臨床試驗數據，孩童接種疫苗並未出現嚴重健康疑慮，或者長期副作用，但許多家長仍非常擔憂。

美近13.3萬人染疫住院創新高！ 過去6天日增50萬例