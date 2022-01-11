Omicron「去年12月中」就殺進天津！社區傳播已三代　引爆當地群聚

▲Omicron上月中恐已在天津傳播。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸國家衛健委通報，1月10日，天津新增本土10例和本土無症狀感染者11例，均在津南區。天津市疾病預防控制中心副主任張穎10日晚間接受央視新聞專訪時表示，天津通過傳播鏈條發現，這次疫情已傳播三代。按以往「老的病毒株」來說，一個代際關係應是5至7天，三代應該是15天至21天，這說明Omicron在天津已經隱匿傳播了一段時間。

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮認為，天津應該在去年12月中旬就已經出現Omicron本土病例。他指出，天津全市疫情防控體系是嚴格高效的，市民防控意識也仍較強，在這種情況下疫情還能隱匿傳播，與Omicron變異株的隱匿特性不無關係。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎也表示，天津在進行流行病學調查的過程中發現，此次疫情源頭非常不清晰，沒有辦法很快鎖定病毒感染來源。

張穎指出，由於Omicron毒株不僅傳播隱匿性非常強，且傳播速度非常快。要「跑在病毒前面」，就必須摸清疫情傳播範圍到底有多大，是不是已經擴散到全市其他區域。因此，儘管天津人口將近1,400萬，天津仍在9日凌晨決定啟動全市全員核酸篩查，並力求在48小時內完成檢測。

天津也是大陸首個報告發現Omicron境外輸入病例的城市（2021年12月9日），不過此次天津最初2名確診病例感染的Omicron毒株，與天津之前發現的境外輸入病例Omicron變異株序列均不能確認為同一傳播鏈。